В приоритете – «красная линия»

– Круглосуточно очищаем улицы и тротуары. Ежедневно на полигоны и плавильный пункт вывозится около 1,5 тысячи кубометров снега, – говорит директор МБУ «Служба по благоустройству» района Айдар Ахметьянов.

…С шести утра работа кипит на улице Правды. Здесь на участке от Новороссийской до Ухтомского дорожники проводят комплексную уборку. Задействованы 2 КамАЗа, «Беларусь» с навесным отвалом и щеткой, мини-экскаватор-погрузчик, 6 рабочих.

Амина Шарипова – одна из четырех женщин, которые числятся в бригаде.

– Сначала проходит трактор со скребком и с тротуаров забирает основную массу снега. Дальше вручную. С утра уже отработали участок от Таллинской до Ухтомского, сейчас перешли сюда. В первую очередь чистим так называемую красную линию – Правды, Ухтомского, Новороссийскую, Таллинскую, Дагестанскую, после обеда уже второстепенные территории, – говорит она.

– В том году обильные осадки пошли только в феврале, а в этом – уже в январе начало засыпать. В последнее время работали в усиленном режиме, – поделился Салават Гайфуллин.

На этом предприятии но работает с 2015 года. Отмечает, что раньше автопарк был в плачевном состоянии, сейчас же дела налаживаются. В прошлом году получил новенькую машину весом 13 тонн, работающую на безопасном экологичном метане.

Порой не удается отдохнуть между сменами, иногда вызывают вне графика – и Гайфуллин старается не подводить предприятие. Был случай: когда в Благовещенске произошло ДТП, их вызвали на подмогу. Он, хоть и закончилась его смена, загрузил ПГС и выехал на место. Отработал без сна и отдыха почти полторы суток.

– Сегодня на объектах весь арсенал: 3 бригады – 14 человек, 24 единицы техники. В день совершается около 35-50 рейсов, – пояснил Айдар Айратович.

По проезжей части идут шнекороторные снегоуборщики, комбинированные машины. Это центральная часть района, следовательно, движение здесь всегда интенсивное. Поэтому убирать улицу удобнее спозаранку. Так, если с 8 бригада осиливает порядка 2-3 рейсов в час, то до увеличения потока транспорта успевает сделать до пяти.

Самая большая проблема, которая затягивает процесс, – припаркованные автомобили. В связи с чем постоянно приходится вызывать владельцев, либо если машины оставлены под запрещающим знаком, эвакуировать их и только потом приступать к очистке. Особого внимания требует территория возле детской поликлиники ГКБ №3. Здесь бригада может задержаться надолго, поскольку приходится маневрировать между автомобилями.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, очистку производят до твердого покрытия, применяя пескосоляные смеси и «Бионорд». На тротуарах средство используется в твердой фазе.

Администрация района призывает активно включиться в процесс очистки тротуаров и пешеходных зон руководителей предприятий и организаций. Также необходимо поддерживать в порядке входные группы и ступени лестниц зданий.

Алина ГАРИПОВА.