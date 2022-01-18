Протянуть руку помощи

Кружка горячего кофе, бутерброд и место для ночлега… Для многих из нас это – сущий пустяк, а для людей без определенного места жительства – спасительный шанс переждать морозные дни, а может и начать новую жизнь.

По поручению главы региона на территории Уфы, помимо действующих пунктов обогрева, в нынешнюю зиму открылись еще два дополнительных.

В минувшем декабре по улице Кировоградской, 37/1 некоммерческая организация социальной поддержки «Центр» организовала пункт для бездомных на 25 койко-мест. Здесь предоставляется горячий ужин и завтрак, при необходимости волонтерами-медиками оказывается первичная медпомощь.

Еще один пункт обогрева начал свою работу по улице Большая Гражданская, 22Б. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

- В эти дни у людей, оказавшихся в сложной ситуации, появилась возможность погреться (в морозы особенно актуально), попить горячего чаю, получить чистую одежду и психологическую поддержку. Благодаря совместным усилиям администрации Уфы, Минтруда, помощи Минземимущества наши НКО сумели организовать временный пункт помощи бездомным. Это только начало. Мы готовим комплексный план помощи бездомным, примем его правительственным документом, - отметила Ленара Хакимовна.

Центр социальной адаптации «Актау» в крытом ангаре площадью 920 кв. метров установил отапливаемую армейскую палатку на 50 мест. Здесь есть горячее питание, чистая одежда, волонтеры помогут восстановить документы.

…Внутри палатки – функционально, но лаконично: буржуйка, тепловая пушка, пара столов, несколько стульев, невысокий топчан, на котором лежат аккуратно свернутые матрацы. Но главное – здесь чувствуется аромат свежего кофе и хлеба.

Руководитель НКО «Актау» Александр Стовбчатый работает здесь со своими двумя помощниками – Денисом и Кириллом. Но поддерживают ведомства, организации и просто неравнодушные люди.

- Мы не спрашиваем у людей документы, не заносим их данные ни в какие базы и списки, главное условие – быть трезвым, неагрессивным. Вот и все. А мы предложим и горячий чай, и теплое помещение, и, если нужно, место для ночлега, – говорит Александр.

Он занимается общественной работой уже больше 10 лет. Но честно признается: так было не всегда.

- Были в моей жизни ошибки определенные. И в 2008 году у меня произошла ситуация, когда я пересмотрел духовный аспект жизни. И сегодня живу в формате отдачи, что для меня очень важно.

Один из постояльцев - пожилой мужчина о себе рассказывает с неохотой. На улице он с ноября. Несколько лет назад приехал на заработки из деревни, трудился в бригаде строителей.

- На работу стали звать все меньше. После смерти матери дом отошел к родственникам, возвращаться уже некуда. На последнем объекте не заплатили, поэтому денег на жизнь у меня нет, - говорит Фарит.

«Таких, как он, оставшихся без крыши над головой, документов, пособий, работы, куска хлеба – много, – говорит Александр Стовбчатый. – Куда им еще идти? В официальные приюты попасть без документов, а часто и «историей» за плечами трудно. Вот для таких мы и открыли пункт, который, надеюсь, в будущем станет полноценным приютом».

В это же время приехали волонтеры – помочь очистить территорию от снега. Пункт готов к приему всех, кому нужна помощь.

Сколько точно в России бездомных — не знает никто. По оценкам МВД - от одного до четырех миллионов человек. Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает о полутора миллионах. В Башкирии, по данным регионального отделения «Красного Креста», насчитывается около пяти тысяч человек без определенного места жительства.

Альфия ИБРАГИМОВА.