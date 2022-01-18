Мюзикл на зависть!

- «Помните, что время бесценно!» - подпевает 14-летняя Айгуль Самигуллова, пришедшая в эту субботу вместе со своими одноклассниками на премьеру детско-подросткового мюзикла «Сказка о потерянном времени» в Городской культурно-досуговый центр (ДК «Химик»).

- Музыка красивая, запоминающаяся, сюжет интересный, со смыслом, - отзывается она о спектакле.

Постановка мюзикла, да еще для детской аудитории, явление достаточно редкое, к тому же партии в нем исполняют не профессиональные вокалисты, а юные певцы, занимающиеся в центре «Планета талантов». Профессионалы знают, как непросто воплотить на сцене произведение, в котором есть все: диалоги, песни, музыка, хореография.

Претворить в жизнь замысел авторов помог грант главы РБ.

Это второй мюзикл, поставленный Центром выявления работы и продвижения одаренных детей и талантливой молодежи «Планета талантов».

- В прошлом году с успехом прошел мюзикл «Тайна музыкальной шкатулки» и тоже благодаря гранту, - говорит директор центра, руководитель проекта, педагог по вокалу Яна Янситова. - В октябре 2021-го мы провели кастинг, отобрали 30 детей, которые за несколько месяцев обучились актерскому мастерству, эстрадно-джазовому вокалу и хореографии. Наш мюзикл не просто шоу, где дети поют и танцуют, он заставляет задуматься о важных вещах. О том, что современные дети, уткнувшись в гаджеты, ничего не видят и не слышат, теряют время попусту, а не успеешь оглянуться, как ты постарел и ничего не добился в жизни.

В основе сценария - «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, известная поколению советских детей по одноименному фильму. Перенесла его на современную почву, сочинила диалоги, тексты для песен и написала музыку известный композитор Лилия Тагирова.

Это ее второй проект после «Тайны музыкальной шкатулки», поставленный в Башкирии. Лилия Ромелевна живет в Казани, ее знают не только в России, но и за рубежом.

На премьеру она приехать не смогла - мы связались с ней по телефону.

С Уфой меня связывает давнее сотрудничество. В 2015 году давала здесь мастер-классы. Тогда и пришла идея – почему бы не организовать масштабный конкурс. Яна Геннадьевна – человек очень креативный, большой профессионал, отзывчивый на любые предложения. Конкурс получился, и мы решили на этом не останавливаться, создав творческую лабораторию, где дети могли бы осваивать актерское мастерство, вокал и хореографию. У меня был уже готовый сценарий «Тайна музыкальный шкатулки», который с успехом был реализован в прошлом году. Но мы решили идти дальше. Я написала новый мюзикл - «Сказку о потерянном времени». Замысел положить на музыку сказку Шварца вынашивала давно, а работа над ней заняла два месяца. Тексты, музыку, аранжировку пишу сама, поэтому звукорежиссеру приходится только свести музыкальную основу. Мне приятно, что сотрудничество между Татарией и Башкирией набирает обороты. Казанцы по-хорошему завидуют уфимцам, спрашивают меня: «А почему не у нас?». Я им отвечаю: выигрывайте гранты!

Роль Вани в мюзикле исполнил 13-летний Алан Зарифуллин. Он занимается вокалом уже семь лет под руководством своего педагога по музыке в Центре образования №159, участвовал во многих конкурсах. А еще Алан играет в юниор-лиге КВН.

- Было очень интересно вживаться в роль прогульщика и лентяя, - рассказывает он. – Когда Ваня превращается в старика, у него происходит трансформация не только внешняя, но и внутренняя: он понимает свои ошибки и исправляется.

Мирослава Янситова, выступившая в образе злой волшебницы Пакостницы, учится в 5 классе Инженерного лицея №83. Свободного времени у юной исполнительницы практически нет: после лицея ее ждут занятия в художественной школе и по английскому языку. К тому же Мирослава уже окончила музыкальное отделение школы искусств и занимается вокалом.

- В мюзикле «Тайна музыкальной шкатулки» я пела партию Саксофона, а в «Сказке о потерянном времени» у меня роль посложнее. Моя героиня обожает, чтобы ребята ссорились и дрались, строит им разные козни.

Мирослава умеет правильно распределять свое время, поэтому за что бы ни бралась, у нее все получается. Мечтает стать дизайнером одежды, считая при этом, что игра на скрипке и фортепиано ей пригодится: ведь чтобы создавать прекрасное, надо его чувствовать, чему и учит музыка.

Элина Хаметова – третьеклассница лицея №6, натура разносторонняя. Кроме вокала занимается теннисом и английским. В будущем хочет стать ветеринаром, а пока мечтает о домашнем питомце.

- Наш мюзикл о том, что если все время проводить в соцсетях, то можно состариться и не заметить этого. Сегодня нет ни одного ребенка, не имеющего страничку в интернете. У меня тоже есть. Соцсети уже стали частью нашей жизни, но они не могут заменить живого общения. Можно наблюдать за кошкой или собакой в виртуальном пространстве, но погладить их по шерсти и почувствовать тепло невозможно.

А грант главы республики не только помог ребятам реализовать свои творческие способности, но и подарил живое общение и эмоции, которых им порой не хватает в нашем информационном обществе.

И овации школьников, которые собрались в этот день в Городском культурно-досуговом центре, яркое подтверждение, что мюзикл нашел и дошел до своего зрителя.

Спектакль поставила режиссер, педагог по актерскому мастерству Гульнара Мустаева, за танцы отвечала педагог по хореографии Рената Крицкая.

Светлана ЯНОВА.