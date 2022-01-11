Чтобы хороших мам было больше

Подарки у елки, стихотворение для Деда Мороза, походы на каток, катание на горках – именно так представляют зимние каникулы большинство детей. Но в реальности новогодняя сказка приходит не в каждую семью…

«Сказка, конечно, дело хорошее. Но главное – трезвые родители и достойные условия проживания», - объясняют мне перед очередным «рождественским» рейдом. Дело в том, что любые длительные праздники – потенциально опасны для семей, ведущих асоциальный образ жизни. Поэтому в дни новогодних каникул в Советском районе ежедневно проходили профилактические рейды.

Специалисты побывали в десятках семей. Основная задача - предотвратить несчастные случаи и распитие спиртных напитков в присутствии детей.

В квартире на улице Зорге нас встретила бабушка. Она сообщила, что ее дочь в последнее время перестала злоупотреблять алкоголем. Но работу пока не нашла, сейчас приболела. Внучка находится под постоянным присмотром.

Начальник отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних Управления общественной безопасности по Советскому району Гульнара Файзуллина расспрашивает Индиру Камилевну (имя изменено) о новостях, сверяет контактные телефоны и данные. Гульнара Разябовна уже много лет трудится на этом участке и хорошо знает своих подопечных.

- В составе комиссии работаем с 2 января, каждый день обследуем по 5-6 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие рейды (они проходят регулярно в течение года) необходимы, чтобы мотивировать родителей на улучшение образа жизни и создание для своих детей нормальных условий. Как показывает практика, после наших визитов даже безответственные мамы берутся за ум, наводят дома порядок, пытаются устроиться на работу, - рассказала Гульнара Разябовна.

Ведущий инженер отдела профилактики пожаров МБУ «Управление пожарной защиты Уфы» Лена Камалетдинова во время рейда проверяет, как в семьях соблюдают правила пожарной безопасности. Она не только напоминает простые, но такие важные правила, а также обращает внимание на состояние электропроводки, отслеживает, правильно ли установлен автономный пожарный извещатель.

- У вас извещатель лежит на полке, это неправильно, его нужно установить на потолок. Обогревателем пользуетесь? Есть неисправные розетки? – Лена Вакиловна все тщательно фиксирует в протоколе.

В квартире на проспекте Октября проживают двое несовершеннолетних детей с бабушкой и мамой. Вся беда в том, что мама не всегда должным образом заботится о сыновьях и порой злоупотребляет спиртными напитками. Это и становится причиной очередного увольнения ее с работы.

- У нас все хорошо, дети на каникулах, четверть закончили неплохо. Дочь устроилась на работу, да и сама я подрабатываю, - рассказала бабушка.

Гульнара Разябовна также давно знает эту семью, с последнего визита прошло не так много времени.

- Дети посещают кружки, в прошлый раз вы говорили, что запишете их в секцию?

- Мальчишки пока ходят на баскетбол, в школе тренер занимается с ними. Форма у них есть, мы все купили, - заверила нас бабушка.

…В квартире на улице Степана Халтурина хозяйки не оказалось дома. Она одна воспитывает дочку и ожидает появления на свет второго малыша. Но не имеет постоянного заработка, не заботится о бытовых условиях, в квартиру часто наведываются посторонние.

- Придется прийти сюда еще раз, - отмечают специалисты. А заодно расспрашивают соседей. Но те заверяют, что шума и скандалов замечено не было.

- Одна из трудностей – просто попасть в подъезд. Семьи не спешат отзываться на звонок домофона, приходится разыскивать их по телефону. Главная задача – убеждать граждан о недопустимости распития спиртных напитков, и особенно в присутствии детей.

- За время рейдов в новогодние каникулы какие правонарушения вы фиксировали?

- К сожалению, были случаи, когда мамочки находились в нетрезвом состоянии. Они получили серьезное внушение. Потом приходили к ним с повторным контролем. Сегодня мы посетим семью в одном из общежитий Советского района. Она давно состоит на учете, мамочка, конечно, встает на путь исправления, но снова срывается. И вот мы опять получили жалобы от соседей. Они сообщают, что мама употребляет не только алкоголь, но и запрещенные вещества, по ночам часто слышится детский плач. Будем разбираться в ситуации.

Альфия ИБРАГИМОВА.