Испытание снегом

«А снег идет, а снег идет…» Начало нового 2022 года сопровождается немалым выпадением осадков. Кто-то радуется: «Настоящая зима – с крепким морозцем, выйдешь на улицу – уютно, красиво». Другие вздыхают: «Каждый день откапываем автомобиль!». Тяжелее всего приходится дворникам и дорожным рабочим. С тревогой поздно вечером заглядывают в интернет: как там с погодой? Озабоченность их понятна: если всю ночь будет идти снег, нужно с утра встать на час пораньше.

Между тем уборка на улицах и во дворах района продолжается круглосуточно, в две смены, задействованы 59 единиц коммунальной техники. На особом контроле - основные транспортные магистрали, межквартальные проезды и карманы, остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки, тротуары.

На придомовых территориях усиленно чистят снег 44 единицы техники, им в помощь 200 дворников. Проблемные участки дорог обрабатываются противогололедными материалами. С раннего утра до позднего вечера, а также ночью коммунальщики вычищают снежные завалы с улиц города. Рабочий день водителей снегоуборочной техники начинается в 5, в 4, а то и в 3 часа утра. Все эти дни они работают в усиленном режиме. Расчищают улицы, приводят в порядок тротуары с помощью щетки с отвалом. Конечно, в такую погоду не хватает рабочих рук, ведь часто улицы снова засыпает сразу после уборки, но жилищные и коммунальные службы делают все возможное.

Водитель самосвала МБУ «Служба по благоустройству Октябрьского района» Ренат отмечает, что работы сейчас много.

- Мой самосвал вмещает 20 кубометров снега, который я вывожу с улиц города на снегоплавильную базу. За смену бывает 20-25 рейсов. В бригаде нашей погрузчики и дорожные рабочие, все трудимся день и ночь. Стараемся, чтобы горожанам было безопасно и комфортно передвигаться на автомобилях по чистым дорогам без колеи, - говорит он.

Октябрьцы еще спят, а дворники уже на трудовой вахте. Они очищают от снега входы в подъезды, пешеходные зоны - тротуары, дорожки и дворовые проезды, детские, спортивные площадки и зоны отдыха. При наличии наледи обрабатывают противогололедными материалами.

- Мой рабочий день начинается в 6 утра, чтобы успеть расчистить все к тому моменту, когда всем пора идти на работу. В нашей работе не обойтись и без терпения: жильцы бывают разные. Большинство людей в доме, двор которого я убираю, всегда здороваются. Во время обильного снегопада жители порой и сами вызываются помочь: берут в руки лопаты, метлы. Для меня это очень приятно, значит, нашу работу ценят и уважают, - поделилась дворник Галия.

- Сотрудники ЖЭУ-64 содержат наш двор по улице Ю. Гагарина, 29 в чистоте и порядке. И дворники, и трактористы работают на совесть. Ну и мы в праздничные дни не сидели без дела, вышли с жителями на снежный субботник, помогли жилищникам с уборкой снега, а затем организовали праздник двора, - комментирует председатель совета многоквартирного дома Гульшат Насенник.

Жильцы многоквартирных домов, видя усердие дворников, высказывают свою благодарность:

- Работники ЖЭУ вычистили территорию возле нашего дома на совесть. Спасибо им за это, - призналась старшая дома

по улице Гагарина №29 Ирина Жур.

Председатель совета многоквартирного дома по улице Н.Ковшовой, 6 Гульнара Магасумова того же мнения.

Между тем жители района не ждут, когда коммунальщики разгребут снег, а сами активно сражаются с ним на субботниках.

Так, жильцы домов по Комсомольской, 165, Российской, 43/4, 43/5, Н. Ковшовой, 6, 8, Зорге, 50/1 и многих других в выходные дни разминаются с лопатой в руках на свежем воздухе.



- Мы предупредили жителей, чтобы они во время механизированной очистки убрали свой транспорт. Некоторые не только откликнулись, но и принялись помогать нам, убирая вручную снег между припаркованными машинами и в труднодоступных для техники местах, - говорит директор ООО «Уют-Сервис» Ирина Максимова.



Креативным получился субботник и во дворе дома по улице Гагарина, 12/4. Организатором выступила хорошо известная в районе неутомимый председатель домового комитета Оксана Батагова. В чате жильцов дома обговорили удобное для всех время и вышли с лопатами. Как же без Деда Мороза и Снегурочки? Они трудились наравне, но и не забыли поздравить ребят с праздником, а после уборки и вручит подарки.

- Трудились легко, в удовольствие, под новогодние всем известные песни, - поделилась Оксана Айратовна. – И потом долго не расходились, пили чай с домашними вкусностями, угощали детей. Был незабываемый день, разошлись по квартирам с чувством легкой приятной усталости и сознанием того, что помогли нашим неутомимым дворникам.

Ирина ШИПУНОВА.