СТОЛИЧНЫЙ ПОЧЕРК

Карикатурная елка

На «Уфа-Арене» появился арт-объект из работ художника Камиля Бузыкаева – новогодняя елка. На площадке спортивного комплекса в минувшую субботу, 25 декабря, открылась персональная выставка известного карикатуриста «Цирк на арене». Выставку организовали совместно с хоккейным клубом «Салават Юлаев» и арт-галереей «Облака».

Работы посвящены самым заметным событиям, произошедшим в республике в 2021 году. Их герои – политики, деятели культуры и спорта, общественники, медийные личности. По словам Камиля Бузыкаева, ознакомиться с его рисунками можно в дни хоккейных матчей «Салавата Юлаева».

«Я очень рад, что человек, который пришёл на хоккей, в перерыве может посмотреть мои карикатуры, – рассказал художник. – И открою небольшую тайну: к игре с казанским «Ак Барсом» готовим экспозицию о хоккее. Матч пройдёт 19 января, «зелёное дерби» в рекламе не нуждается, но всех любителей хоккея ставлю в известность».

Выставку художника посетили болельщики, которые пришли на матч уфимского клуба «Салават Юлаев» против екатеринбургского «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ. Осмотрели экспозицию и глава Башкортостана Радий Хабиров с супругой, министр культуры РБ Амина Шафикова, председатель Горсовета Уфы Марат Васимов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

- Искусство, спорт, юмор - взболтать, но не смешивать. Я очень люблю проекты, объединяющие людей различных интересов! Они всегда получаются и интереснее, и полезнее. Выставка Камиля - именно такой проект. И весело, и спортивно, и полезно: традиционный «Мишкопад» принесет радость детишкам и поможет справиться человеку с бедой, - отметил депутат Горсовета Уфы Валериан Гагин.

На выставке также побывали

В этот раз «Мишкопад» на «Уфа-Арене» проходил для Аделины Абздитиной. У молодой девушки карцинома – редчайшая форма рака щитовидной железы. За последние 20 лет это всего второй случай в Башкортостане. На данный момент единственный эффективный способ продолжать лечение – это приём препарата «Капрелса». В России его не производят. Одна упаковка лекарства, в которой содержится 30 таблеток, стоит чудовищные 105 тысяч рублей. Любой желающий болельщик мог купить на арене игрушечного медведя за 500 или 1000 рублей, а после выбросить его на лёд. Перед началом игры была озвучена цель –для Аделины нужны 550 тысяч рублей, но удалось собрать рекордные 2,07 млн.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото: Башинформ