Столичный почерк

Подарки за отличную учебу

Ярко и эффектно прошел в ГКЗ «Башкортостан» новогодний утренник, на который пригласили отличников учебы, призеров олимпиад различных уровней и конкурсов, победителей спортивных соревнований. Море положительных эмоций и подарки от Деда Мороза получили 70 самых одаренных детей.

Гордость родителей и гимназии №39 – 7-классница Камилла Нурисламова, успешно выступившая на школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по русскому, английскому и французскому языкам. Интерес к лингвистическим дисциплинам у нее появился во втором классе, когда начала изучать английский, а в прошлом году приступила к освоению второго по популярности иностранного – изысканного и мелодичного французского.

– Каждый язык притягателен по-своему, хочется изучить татарский, китайский и много других языков. Кроме того меня вдохновляют литература, обществознание, международное право. Оно связано с человеком и его психологией. Наверное, это и есть именно та отрасль, в которой хотела бы развиваться. Безусловно, без хорошего знания иностранных в современное время никак. Сейчас готовлюсь к сдаче международного кембриджского экзамена на владение уровнем английского C1 Advanced (CAE), – говорит Камилла.

– Она у нас умница, достойна самых высоких наград, и мы рады, что претендует на подарок главы республики, – говорит директор гимназии №39 Айгуль Ганиева.

– Большое спасибо родителям за таких умных детишек. Это ваша заслуга! Я горд, что у нас есть такие одаренные ученики, из которых, уверен, вырастут успешные руководители, грамотные производственники, банкиры. Осталось не так много дней до Нового года. Желаю за период каникул хорошо отдохнуть и во втором полугодии приступить к учебе с новыми силами, – обратился к присутствующим глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Заветный подарок получил также отличник, призер городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике 5-классник 91-й гимназии Олег Скрипник. Отмечена призер конкурса учебно-исследовательских проектов школьников Малой академии наук по литературе 5-классница школы №128 Арина Алексеева, изучившая отличительные особенности народной и литературной сказки.

Поражает многогранный талант Ульяны Никановой из школы №4. Играет на кларнете, рисует, и, будучи ученицей 4 класса, увлекается серьезными исследованиями. В столь юном возрасте изучила тему применения космических композитных материалов в стоматологии и защитила проект на городском конкурсе Малой академии наук. А больше всего Ульяна любит снимать и монтировать видео. С короткими роликами участвовала в научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» и в городском конкурсе по созданию буктрейлеров. В ближайших планах – представить работу на конкурс по информационным технологиям среди школьников «КРИТ».

Вокал, баян, шахматы, ИЗО, работотехника…Один из самых юных гостей праздника – второклассник 46 лицея Рафиль Фазуллин посещает 9 кружков и при этом учится на одни пятерки, является призером республиканского этапа полиолимпиады школьников на кубок имени Ю. Гагарина.

– Учеба дается легко. Мои папа и мама днем на работе, поэтому я самостоятельно по сигналу будильника выхожу из дома, иду на занятия. Подарком обязательно поделюсь с шестилетним братиком Ильясом, – говорит Рафиль.

– Мы очень рады, что нас пригласили на такое великолепное мероприятие. Очень высокий уровень подготовки. Дети в восторге. Настроение у них праздничное. Желаю крепкого здоровья, счастья и хотелось бы, чтобы каждый стремился к лучшему и смог попасть на такую елку, – отметила мама Лейсан Фазуллина.

Утренник продолжился интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой. Волшебную атмосферу создавали концертные номера и сказочные персонажи. Завершающим аккордом стал танцевальный флешмоб.



Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации Ленинского района.

Всего в Ленинском районе подарки к Новому году получат более 900 ребят, в том числе инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 12 подарков самым любознательным, сильным и ловким от главы республики Радия Хабирова вручил глава района Олег Котов, и 61 один мешочек со сладостями в форме тигра, символа следующего года, получили ребята от мэра Уфы Сергея Грекова.