И тогда они захотят узнать нас

Абсолютным победителем районного конкурса «Учитель года - 2022» стала 23-летняя Екатерина Горобцова из школы №71.

Сегодня она с улыбкой вспоминает реакцию родителей ее первоклашек:

- Выгляжу я очень молодо, и мамы и папы были в шоке: эта девчонка будет учить наших детей?

С тех пор прошло всего полтора года, а родители ее учеников мечтают о том, чтобы у Екатерины Константиновны учились и их младшие дети.

Интересно, что в школу №71 Катя пришла работать на четвертом курсе БГПУ имени Акмуллы (сегодня это официально разрешено) -так хотелось поскорее попробовать свои силы.

- Почему выбрали начальную школу?

- Большую роль, конечно, сыграл пример моей первой учительницы и понимание того, что начальная школа – самый первый и важный этап в формировании знаний и навыков. К тому же у ребят в этом возрасте очень высока мотивация. Но определяющим в выборе стало то, что результаты твоего труда видны сразу.

- Дети приходят в первый класс с разной подготовкой, порой и читать не умеют. Как вы строите свои уроки, чтобы и тем, и другим было интересно?

- Сегодня для этого много возможностей – использую интерактивные методы. Мы вместе создаем обучающие игры, кроссворды, презентации. Без этого трудно поддерживать интерес в современных детях. Для тех, кто еще только начал читать, я провожу дополнительные уроки. Чтобы на основных ребятам было комфортно и они не чувствовали себя отстающими. На уроках работаю индивидуально: кому-то задание повышенной сложности, а кому-то – попроще. Главное, чтобы ребенок справился и получил удовлетворение.

- В первом классе оценок не ставят. Как оцениваете труд ребят?

- Вначале рисую смайлики, использую специальные наклейки. Например, для тех, кто пока не успевает, есть такая: ты можешь лучше. Во втором полугодии, когда появляются дневники, уже пишу: молодец, умница, хорошо.

- Как добиваетесь, чтобы дети не писали, как курица лапой. Сегодня пальчики ребятишек больше зприспособлены под гаджеты, чем на ручку…

- Вместе с азбукой мы пишем прописи. Начинаем с палочки в тетрадях в косую линейку. Сегодня есть разные методики обучения письму, я использую Веры Илюхиной, которая считает, что почерк зависит от индивидуальных особенностей человека и его психического состояния. Многие дети копируют учителя, а другие -родителей. Иногда они стараются переставить руку ребенка по собственному представлению, что неправильно и только ему вредит. Сложно учить письму левшу, приходится изучать методики. Сегодня таких детей не переучивают, как раньше.

- О чем вас не предупреждали в вузе, были ли сюрпризы на практике?

- Например, что на уроке кто-то может оконфузиться, потому что боится идти в туалет: мама сказала, что он грязный, и ребенок испугался. Никто не учил, как начертить схему к задаче. Не предупредили, что есть проблемные родители. Жизнь всегда подкидывает задачки, которые в университете мы не решали и надо искать свой путь. Зато много говорили о том, что учитель должен соблюдать дресс-код, например, не красить ногти. За полтора года я сделала для себя такой вывод: если ставить себя на место ребенка, воспринимать процесс его глазами, то можно добиться успеха. Сегодня у меня в классе 10 отличников, два троечника, а все остальные – ударники.

- Двойки ставите?

- Бывает, но при этом обязательно пишу родителям в Ватсапе, что ставлю ее потому, чтобы вы с ребенком еще раз отработали эту тему.

- Можно научить писать, читать, а вот как привить такие качества, как честность, справедливость?

- Учить быть человеком – наверное, самое сложное. Говорю детям, что надо быть толерантными. У кого-то уже в первом классе айфон последней модели, а кому-то пенал не на что купить. Обращаю их внимание, что оцениваю их по другому принципу. Телефон знаний не прибавит, это лишь вещь, которая не сделает его обладателя умным и воспитанным.

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Продолжаю учиться в университете, повышаю квалификацию по преподаванию английского языка, веду его с первого класса. У меня много книг на английском – перевожу их на русский.

- Чему вас научила школа за эти полтора года?

- Учитель должен развиваться со своими учениками, а не только поспевать за современными технологиями – идти в ногу со временем. С каждым годом он должен расти и как личность, чтобы быть интересным своим ребятам. Нужно быть с ними на одной волне. Сейчас не такие дети, которые росли на классических книжках, — нам нужно узнать их, и тогда они захотят узнать нас.

Светлана ЯНОВА.

Корзинка

В районном конкурсе «Учитель года-2022» приняли участие 11 учителей. Победителями стали трое: Анна Юревич из Инженерного лицея №83 имени Пинского в номинации «Лучший учитель русского языка и литературы»; учитель физики Нелли Ганеева из школы №109 им. М.И. Абдуллина в номинации «Педагогический дебют» и преподаватель-организатор ОБЖ татарской гимназии №65 Ирина Семенова в номинации «Учитель года».

когЕкатерина Горобцова педуниверситет , с 6 класса в 61 школе. Пришла на четвертом курсе, окончила этим летом. Удается совмещать ставку учителя начальной школы и преподавать английский язык.

Онлайн, встретились на круглом столе. Я была самовыдвиженцем, захотелось посмотреть, на что я способна.

Банально – мечта детства первого учителя в Ноябрьске. Поняла

В начальной школе виден результат – получаешь ответ: писать, читать. Дружеская атмосфера рабочая обстановка с шутками.

Помните свой первый урок. Видео даже есть. Глаза детей и родителей. Выгляжу лет на 16. Они были в шоке. Спросили, а где наш учитель.

- например, кто-то может описаться., бывают проблемные родители. Как ставить руку левше. Три мальчика. Мне приходилось искать методы. Как чертить схему к задаче.

Мы должны быть официально ногти не красить, дресс-код.. Институ не готовил.

Стеснялся, мама сказал, что туалет грязный, испугался.

Создавать свои игры. Кроссворды, использую с телефона создать презентацию. Есть еще один прием атрибут в одежде. Брошка, надо красить губы, тогда тебе будут смотреть в рот, цепочка с кулоном.

Не все читали. Были дополнительные уроки – для тех, кто не умеет. Детям было комфортно. Индивид работа – кому-то задание.

Использовать системность. Показала им одну игру. Если выполним задание, то мы повторим физкультминутку. Школа – это только 50 процентов, остальная половина дают родители. На кружки ходят.

Почерк

Учитель быть учителем.

О чем вы не догадывались?