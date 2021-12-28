ЗНАЙ НАШИХ!

«Салям» сражался как барс

Юные нападающие, защитники и вратари наконец-то дождались открытия турнира «Золотая шайба». Старт соревнованиям дала хоккейная коробка в школе № 17. А турнир, посвященный памяти тренера Дениса Данилова, стал уже традиционным. Из года в год юные хоккеисты выходят на лед, чтобы отдать дань памяти мастеру.

Крепкий морозец только подстегнул ледовые баталии. Здесь не было равных команде Детско-юношеского центра «Салям», второе место завоевала команда школы №130, а третье досталось хозяевам поля – команде школы №17.

Также были определены победители в номинациях: «Лучшим игроком» стал Артур Хабибуллин, «Лучшим защитником» - Максим Никандров, «Лучшим нападающим» - Роман Шальков, а «Лучшим вратарем» - Виктор Летинский.

Победителей поздравили первый заместитель Горсовета Александр Мельников и заместитель главы администрации района Алена Одинцова, а также главные герои Нового года - Дед Мороз и Снегурочка.

Капитан и нападающий «Саляма» Роман Шальков учится в колледже, а в хоккей играет с детства.

- Мы стали лучшими, потому что давно сыграны, у нас отличная команда. Играем на общий результат. В этот раз мы забили 15 шайб, я – 7, защитники по 2-4, - пояснил он. - У нас замечательные игроки, особенно хочу отметить Никандрова, Наумова, Усманова. Еще хочу поблагодарить наших тренеров - Марата Раисовича и Радика Фаритовича. Они много времени проводят с нами.

- Завершился отборочный турнир, настроение отличное, - признался Александр Мельников. – Ребята сражались как барсы, я получил большое удовольствие. На городской этап мы отправляем команду «Салям», думаю, ребята не подведут.

Следующие соревнования в средней и младшей группах пройдут в январе.

Ирина ШИПУНОВА.