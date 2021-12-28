Место под солнцем

Радость с доставкой на дом

По заметенным улицам в трескучий мороз добрались Дед Мороз со Снегурочкой к восьмилетнему Эмилю в Нижегородку.

Новый год для большой сплоченной семьи Цмыкайло – праздник

особенный: кому как не им знать, что чудеса имеют свойство сбываться. Как однажды уже случалось.

Мальчик с особенностями развития. По словам его мамы Гульнары, самым сложным выдался первый год после рождения, но благодаря поддержке родственников и врачей ситуацию переломили. Теперь Эмиль – ученик 24-й школы, проходит домашнее обучение по программе первого класса.

Поздравить с наступающим Новым годом особенного ребенка, вместе с главным зимним волшебником пришли депутат государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Галина Ишмухаметова и заместитель главы администрации Ленинского района Уфы Иван Иванов. Эмиль вместе с трехлетней сестренкой Миленой распаковал коробку сладостей и поблагодарил гостей за подарки.

Поздравлять с Новым годом детей с особенностями

здоровья – добрая традиция Ленинского района. Так в предпраздничные дни глава района Олег Котов совместно с депутатом Горсовета Артуром Хромец поздравили четырнадцатилетнего Данила Гайнутдинова, а девятилетнему Глебу Гордееву уделили внимание депутат Горсовета Артур Шайнуров, директор Центра образования №10 Альбина Нигматуллина и руководитель Pr-службы агропарка «ЕврАзия» Гульназ Абдуллина.

Анна БЕССОНОВА.