Актуально 3300

Конструктор для особенного малыша

Каждый ребенок с нетерпением ждет Нового года, мечтая о чуде и ярком празднике. Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил и вручил подарки воспитанникам Республиканского специализированного дома ребенка.

Главный врач лечебно-оздоровительного и реабилитационно-воспитательного учреждения Рида Кадикова рассказала, что сейчас здесь находятся 99 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в сложной жизненной ситуации в возрасте до четырех лет, из них 13 скоро отправятся в семьи.

– Прежде всего мы занимаемся реабилитацией и оздоровлением детей, которые к нам поступают. Затем переходим к воспитательной работе и социализации. Одних готовим к возврату в родную семью. Для других совместно с органами опеки находим новые семьи, – сказала она. – В единичных случаях ребята потом переходят в детские дома и школы-интернаты. Но основная наша цель – передать детей в семью.

Радий Хабиров осмотрел реабилитационный блок, комнаты для проживания и социальной адаптации детей. По словам главного врача Дома ребенка, комплексная медицинская реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, физиотерапевтические процедуры, водолечение, галокамеру, медицинский массаж и лечебную физкультуру, кислородные коктейли, иппотерапию, лечение положением. За здоровьем малышей пристально следят квалифицированные медицинские специалисты.

Важное место в работе учреждения занимает и коррекционно-педагогическая работа. Для этих целей здесь создали комнату лекотеки. С помощью специального оборудования и вспомогательных средств она помогает вовлекать особенных детей в игровую активность для обучения и развития общения с помощью игры.

С ребятами, у которых есть функциональные нарушения нервной системы, педагог-психолог работает в сенсорной комнате с использованием интерактивного пола и стола, песочной терапии.

Рида Кадикова отметила, что для успешного проведения ранней абилитации детей с перинатальной патологией учреждению необходимы специальная лечебная кровать для расслабления мышц, имитирующая состояние невесомости и внутриутробное положение младенца, а также датчики дыхания в изолятор палиативного отделения. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

Во время посещения Дома ребенка в кабинете логопеда проходили занятия с одним из воспитанников, который ранее проходил лечение в израильском медицинском центре «Хорев».

– У нас есть соглашение с этой клиникой доктора Романа Барака. Если возможностей нашей медицины не хватает, мы отправляем детей в Израиль на лечение и реабилитацию, – сказал Радий Хабиров. – Эту практику будем продолжать и дальше. Здоровье детей – самое главное в нашей жизни.

В музыкальном зале руководителю региона представили «визитную карточку» Дома ребенка. Воспитанники подготовили небольшое представление, показали свои умения и таланты.

Радий Хабиров поздравил ребят и сотрудников с наступающим Новым годом и вручил малышам подарки – настольные развивающие игры, конструкторы, детские книги и многое другое.

– Мы видим, что медицина значительно продвинулась вперед. И если с особенным ребенком хорошо заниматься, то все получится. Спасибо вам за эту работу, – сказал руководитель региона, обращаясь к специалистам Дома ребенка. – А мы всегда и во всем будем вас поддерживать.

Зарина ХАНОВА.