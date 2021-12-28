Благоустройство

Программа в интересах горожан

Продолжается реализация программы поддержки местных инициатив – механизма, который позволяет гражданам решать

проблемы благоустройства. Она действует с 2017-го, демские активисты участвуют в ней четвертый год. В планах на 2022-й – реализовать двенадцать проектов.

Сейчас ведется работа с инициативными группами, которые ранее оставляли заявку на 2022 год. Участники программы путем голосования выбирают проект, который будет реализовываться в этом году.

– Первые собрания проведены, инициативные группы определились с работами, – говорит начальник отдела экономики и предпринимательства администрации района Марина Шагаева. – Если в предыдущие годы большинство заявок предполагали ремонт улиц, то в этом преимущество остается за благоустройством детских и спортивных площадок.

– Время идет, а у инвентаря истекает срок службы. Необходимо обновить качели, поставить новые аттракционы, – говорит жительница дома № 27 по улице Магистральной Мария Абдуллова.

Посоветовавшись, соседи решили принять участие в программе поддержки местных инициатив, которая успешно реализуется в республике уже четвертый год. Собрание с представителями администрации уже провели, обсудили проектную стоимость и участие в финансировании горожан, сейчас идет сбор необходимой документации и остается ждать только решения. За ними последовали и жители соседней улицы – во дворе дома № 68 по Мусы Джалиля хотят дополнить имеющийся игровую площадку, а также перенести на новое место.

Есть и такие активисты, которые всем поселком присоединяются к проекту. Например, жители окраины Демы, называемой Баланово, ежегодно принимают участие, в этом году заявки поступили от представителей четырех инициативных групп. Жители трех домов по улице Гилева хотят заасфальтировать дорогу.

– Живем в живописном месте, на свежем воздухе, только вот детишкам играть и спортом заниматься негде. Вот и ходят во дворы близлежащих многоквартирных домов, а это небезопасно, с учетом того, что нет тротуаров, установленных пешеходных переходов, – рассказывает жительница поселка.

Узнав о ППМИ от знакомых, которым в прошлом году удалось обустроить спортивную площадку на одной из близлежащих улиц, в этом году решили попробовать изменить ситуацию и сами. При поддержке программы хотят установить спортивно-игровое оборудование на площадке с искусственным покрытием.

Но выбрать место будущей площадки не так просто – надо

согласовать со всеми ресурсными организациями: БашРТС,

МУП «Уфаводоканал» и УГЭС, к тому же земля должна находиться в ведомстве муниципалитета.

– Программа нацелена на решение местных проблем. Активисты обсуждают, какое благоустройство необходимо. Затем совместно готовим проекты, которые отбираются на конкурсной основе по целому ряду критериев, – объясняет Марина Николаевна.

Чтобы получить поддержку, нужно набрать как можно больше баллов. А они начисляются за подготовку и агитацию, за фото-, видеофиксацию, освещение в СМИ. Некоторые инициаторы в масштабах села, например, планируют

организовать праздничные концерты, конкурсы.

Такая же радость ждет и ребятишек с улицы Яктыкульской, что недалеко от Ново-Александровки – тоже инициативная группа выступила с предложением поставить игровую площадку.

Не остались в стороне и образовательные учреждения.

– Второй год принимаем участие в ППМИ. Если в прошлом занялись благоустройством – поставили малые архитектурные формы, скамеечки с козырьком, то в этом решили сделать акцент на спортивное направление – хотим заменить резиновое покрытие на площадке, чтобы уроки физкультуры проводить и на свежем воздухе, – говорит директор школы № 113 Олеся Желтова.

С тем же проектом выступила школа № 104, у лицея № 123 в планах установить воркаут-площадку. Во дворе школы № 103 требуется асфальтирование прилегающей территории.

Если школы активно принимают участие не первый год, то в этом году подтянулись и социальные учреждения.

– Необходимо отремонтировать входную группу. Решили попробовать силы в программе поддержки местных инициатив, – говорит директор Дворца творчества «Орион» Алсу Зинурова.

Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи требуется заменить окна.

– В предыдущие годы нам удалось устроить футбольное поле на улице Ольховой. В этом году хотим поставить ограждение и освещение, – говорит активист инициативной группы из села Романовка.

Айлина АРСЛАНОВА.