НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ

Будущие ученые, вокалисты и артисты

В Уфимском городском Дворце детского творчества имени Комарова в 14-й раз состоялась торжественная церемония награждения школьников стипендией главы администрации города. С 2007 года за выдающиеся заслуги были отмечены более 800 ребят.

В этом году на рассмотрение подали 151 заявку, по итогам конкурсного отбора определились 40 стипендиатов.

– Это знак признания не только ваших достижений, но также ваших педагогов и родителей. Уверена, что впереди еще много новых побед. Ведь главный фактор успеха – вера в собственные силы, вера в себя. Перед вами открыты все дороги. Выбирайте лучшие и верные, и пусть они будут счастливыми, – отметила вице-мэр, председатель комиссии по присуждению именных стипендий главы администрации города Гуллярия Ялчикаева.

Ученик 11 класса гимназии №16 Александр Туркин занял первое место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. Он признается, что пока до конца не определился с выбором профессии.

- История увлекает с детства, особенно нравится 19 век, в частности эпоха правления Александра I, - пояснил Саша.

Молодой человек добился высот не только в учебе, но и в хобби. Он с начальной школы создает комиксы. Его работы дважды входили в шорт-лист международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» и были представлены на выставке в Санкт-Петербурге.

Гульшат Гимранова из гимназии №115, наоборот, уже знает, кем станет в будущем:

- Буду поступать на специальность «международные отношения» и работать в Министерстве иностранных дел. С первого класса углубленно изучаю английский и немецкий, - говорит школьница.

Девушка участвует в многочисленных олимпиадах по истории и литературе. В прошлом году была победителем республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

- Мой любимый поэт Михаил Лермонтов, нравится его поэзия и, конечно, «Герой нашего времени». Среди прозаиков больше люблю Льва Николаевича Толстова, его «Войну и мир» прочитала с большим удовольствием. Недавно перечитала «Мастера и Маргариту», каждый раз нахожу новые детали. Больше люблю именно традиционные бумажные книги, не электронные. Это непередаваемое ощущение – запах и шелест страниц. Люблю ходить в библиотеку №4, что на остановке «Фирма «Мир», - рассказала Гульшат.

С ответным словом от лица стипендиатов выступила ученица 10 класса гимназии № 3 Алена Абдуллина. Она - победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, призер регионального этапа по русскому языку и литературе. С отличием окончила музыкальную школу №1 по специальности «фортепиано», занимается вокалом и учится играть на гитаре.

– Сегодня в нашей жизни происходит одно из значимых событий. Ведь именная стипендия означает, что твой талант заметили и поддержали. Это поощрение будет мотивировать нас двигаться дальше, – поделилась Алена.

Депутат Горсовета Уфы Ирина Сухарева вручила стипендии обучающимся учреждений дополнительного образования.

- От всех ребят исходит такая позитивная энергетика. Они все – большие молодцы. Помимо учебы успевают заниматься своим любимым делом. А это в свою очередь позволяет развиваться вам как творческой личности, - поздравила ребята Ирина Равильевна.

Светлана Худалеева учится в 5 классе школы №22 и все свободное время посвящает рисованию. Девочка занимается в изостудии «Нюанс» Центра детского творчества «Сулпан» и мечтает стать художником-анималистом. Ей особенно удается передать в своих работах характерные особенности животных. Зульфира Хисматуллина из 119-й школы также занимается в «Нюансе».

- Девочки участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах. Сейчас все они проходят в онлайн-формате, что очень удобно, - рассказала педагог стипендиаток Надежда Кобякова.

Стипендиатам из числа воспитанников музыкальных и художественных школ дипломы вручил начальник Управления по культуре и искусству администрации Уфы Шамиль Абдраков.

- У нас замечательная трехступенчатая система образования в сфере культуры «школа-училище-вуз». Каждый из вас выберет свой путь, кто-то станет замечательным педагогом, кто-то – исполнителем, музыкантом, художником, а кто-то – ценителем высокого искусства, что в целом очень хорошо, - напутствовал ребят Шамиль Фаилевич.

– Спасибо педагогам и наставникам за поддержку, помощь, искренность. Пусть труд педагогов приносит только положительные эмоции и всегда будет оценен по достоинству. Мы, родители, признательны мэрии за возможность поощрять и мотивировать детей на дальнейшие успехи, - отметил папа воспитанника Дворца творчества «Орион» Эмиля Марат Гузаиров.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка:

Среди школьников Советского района стипендиатами стали воспитанники Детской музыкальной школы № 8 Алина Курбанова и Данил Сабрахманов; воспитанница Детской музыкальной школы № 4 Полина Диденко; воспитанница Детской художественной школы № 2 Диана Гарифуллина; учащаяся гимназии №115 Гульшат Гимранова; воспитанник Дома детского творчества «Дружный» Тимур Гареев; воспитанница Эколого-биологического центра «Эколог» Софья Рябова; воспитанница Центра детского творчества «Глобус» Самира Сулим.