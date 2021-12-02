Дорога – дело общее

Программа поддержки местных инициатив позволяет жителям осуществить свою мечту – будь то ремонт дороги, установка детской площадки или спортивного стадиона. В ней активно участвуют и жители Жилино.

Улица Фронтовиков кажется малолюдной - разросшиеся березы и клены почти закрыли аккуратные дома, а на обочине летом можно найти землянику и опята. Однако она становится «дорогой жизни» для многих переулков, особенно во время дорожной распутицы. Обитатели тихих усадеб не единожды собирали средства восстанавливали дорожное покрытие, с помощью администрации засыпали основание дороги песком, щебнем и асфальтовой крошкой. Но активный трафик делает свое дело, тем более, что этим путем ездят не только семейные «легковушки», но и тяжелогруженые КамАЗы.

Кажется, не прошло и пары лет с тех пор, как отсыпали дорогу, а вечером без фонарика пройти уже невозможно: того и гляди, споткнешься на одной из выбоин. Так дело не пойдет, решили жители и приняли решение участвовать в программе по поддержке местных инициатив. Теперь они надеются выиграть в конкурсе и на выделенные государством деньги заасфальтировать часть улицы, от 10 до 15 дома.

- Все проблемы обсуждаем совместно, по-соседски. Так и сейчас - провели собрание, обсудили суть программы ППМИ и поддержали ее единогласно, - рассказывает председатель уличного комитета Алеся Карпёнок.

Дети не остались в стороне: теперь не придется выбирать обходные пути, когда несешься на велосипеде! Они дружно нарисовали плакаты и представляли, как изменится их жизнь с хорошей дорогой.

- Хотим, чтобы по улице можно было не только проезжать на внедорожниках, но и прогуливаться с детской коляской, на велосипеде или совершить променад перед сном, - замечает один из активистов Андрей Шаихметов.

В собрании принимал участие и.о. начальника отдела по работе с отдалёнными территориями Владислав Почуев, который разъяснил нюансы. Так, для получения максимальных баллов жители решили набрать 10% от суммы выделяемой субсидии. Это не менее 100 000 руб. В сборе средств участвуют жители переулков Офицерский и Малый Армейский – они нередко пользуются этим проездом. Активисты призывают присоединиться и другие смежные улицы. Дорога – дело общее!

КОРЗИНКА

Программа поддержки местных инициатив реализуется в Республике Башкортостан с 2014 года. Она предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство территорий. Отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии населения. Жители сами могут определить направления бюджетных средств, выбранные объекты и вправе контролировать выполнение работ.

Лариса ЛЕБЕДЕВА.