Награда за активность

В Музее истории города Уфы чествовали лучших студентов, оставшихся сиротами и без попечения родителей. Трое (будущие переводчик, врач и печатник) удостоились стипендии главы администрации города. Дипломами и подарочными сертификатами наградили также номинантов.

Ксения Повираева, приехавшая на учебу в Уфу из Белорецкого района, рано лишилась родителей. Когда девочке было 6 лет, папа попал в аварию и мама с тремя детьми, беременная четвертым ребенком, осталась одна. А в 12 лет лишилась и матери (жизнь родительницы оборвалась из-за сердечной недостаточности). Детей в свою семью взял дядя.

В школьные годы мечтала стать певицей: занималась в музыкальной школе (играла на фортепиано, гармошке, изучала вокал). Приемные родители поддерживали ее увлечения, но профессию рекомендовали выбрать другую.

– В 9 классе я сдавала экзамены по химии и биологии, думала стать инженером либо медиком, но в 10-м полюбила иностранные языки и сейчас учусь в институте филологического образования межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы на переводчика, а музыка – мое хобби. Участвую в университетском народном вокальном ансамбле «Вариация», – делится студентка.

Ксения имеет солидный опыт добровольца и много других благих дел. Выступала волонтером при проведении многих вузовских, городских, республиканских и международных мероприятий: в 2018 году на Российско-Китайских молодежных зимних играх, в 2019-м на Международных детских в Уфе, в прошлом году и в начале декабря, в Кубке европейских чемпионов по регби.

– Хочу поблагодарить администрацию Уфы за высокую оценку наших успехов и оказанную честь. Особая благодарность нашим опекунам и приемным родителям, что воспитывали как своих детей, вкладывая в этот нелегкий труд свою душу, – обратилась от имени всех присутствующих в зале ребят Ксения Повираева.

Стипендии главы администрации Уфы также удостоился третьекурсник профессионального колледжа имени Героя Советского Союза Султана Бикеева Данил Баштырев, получающий образование по специальности «Печатное дело». Хотя диплом молодой человек еще не получил, но о технологии создания газет, журналов, брошюр может поведать многое.

– Правильная настройка станка, смешивание красок, аккуратная нарезка и фальцовка – все сказывается на качестве выпускаемого продукта. Эти умения мы демонстрировали при участии в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который завершился несколько дней назад, – говорит он.

Высоко отметили заслуги студента Уфимского медицинского колледжа Александра Чернышева. В будущем он мечтает стать детским хирургом. Кроме того великолепно поет, окончил музыкальную школу по классу баяна, играет в народном духовом оркестре на трубе под руководством Радика Ханова.

– В каждое дело или увлечение, которым занимаюсь, вкладываю частичку своей души, поэтому они все для меня значимые. Спасибо руководству города, учебного заведения, педагогам, что заметили меня. Пока не знаю, каким будет размер стипендии, но для новых начинаний и свершений важна любая финансовая поддержка. Полученные средства планирую потратить на покупку костюмов, аппаратуры, направить на волонтерскую деятельность. Мы помогаем онкологическому диспансеру, пансионату для пожилых людей и другим нуждающимся, – говорит Александр Чернышев.

Стипендии главы администрации города вручаются в Уфе с 2014 года за достижения в учебе, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной и общественной деятельности. В этом году на награды претендовали 20 уфимских студентов. Те, кто не попал в тройку лучших в этот раз, смогут попробовать свои силы в следующий. Второй шанс предоставят и Диане Баимовой, студентке 2 курса Уфимского финансово-экономического колледжа, филиала Финансового университета при правительстве РФ. В свободное от учебы время девушка рисует. Это помогает ей позабыть о проблемах и погрузиться в мир прекрасного. Особо хорошо получаются портреты.

Изобразить себя просят друзья. Есть в моей коллекции рисунков любимые исполнители, – говорит Диана.

С первого курса занимается волонтерством.

Участвуем при проведении различных мероприятий, но больше мне нравится помогать нуждающимся людям и животным. Недавно мы с единомышленниками для кошек и собак, находящихся в приютах, собрали корма, ошейники от блох и прочие принадлежности. Учусь на юриста, но когда получу диплом, мечтаю посвятить себя социальной работе, – продолжает она.

После завершения торжественной части всех гостей пригласили на увлекательную экскурсию по музею.

Корзинка: С наградами инициативных и успешных ребят поздравила заместитель главы администрации Уфы по гуманитарным вопросам Гуллярия Ялчикаева.

Вы уже определились со своей будущей профессией. Верю, что путь, который выбрали, будет для вас счастливым. Вы станете настоящими профессионалами своего дела и будете работать на благо нашего большого и красивого города. Желаю крепкого здоровья, успехов и пусть полученные сегодня сертификаты мотивируют на большие реальные дела.

Мария НИКОЛАЕВА.