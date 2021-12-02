Твори, учись, побеждай

«…Пусть дети поверят в реальность мечты, пусть их не пугает несбыточность желаний», - писал Мустай Карим. Чтобы самые талантливые школьники верили в свою путеводную звезду, ежегодно им вручаются гранты Фонда имени народного поэта республики.

Обладателями становятся ученики Башкирской гимназии №158, добившиеся высоких результатов на олимпиадах по предметам, научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня.

В торжественной церемония вручения сертификатов на получение грантов почетными гостями стали заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева, заместитель главы администрации Кировского района Рафкат Умаргалин, прозаик, переводчик, публицист, драматург, председатель Союза кинематографистов Зухра Буракаева, главный редактор газеты «Уфимские ведомости», депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Галина Ишмухаметова.

- Хочется поблагодарить представителей Фонда имени Мустая Карима за учреждение этого гранта и за то, что вы ежегодно чествуете самых лучших, самых одаренных детей гимназии, - приветствуя участников мероприятия, отметила Гуллярия Рафкатовна.

Обучающимся пожелала добра и выразила надежду, что они станут не только победителями различных конкурсов, но и достойными сыновьями и дочерьми родной республики и России.

Заведующая творческой мастерской имени Мустая Карима в Башкирском государственном университете Нафиса Билалова вручила сертификаты отличившимся ученикам, победителям республиканских и всероссийских конкурсов, активистам, спортсменам. В текущем учебном году обладателями грантов стали 10 учеников: Амина Алибаева, Гульназ Баянова, Кристина Гафарова, Гузель Багаутдинова, Айгиза Мухаметьянова, Азамат Киреев, Камилла Садретдинова, Алсу Салимова, Валерия Сафина и Александра Симонова.

В завершение с ответным словом выступили виновники торжества и прочитали стихотворения Мустая Карима на башкирском языке. Событие украсили выступлениями ансамбль кураистов гимназии и ученица 5 класса, победитель международных и республиканских конкурсов, стипендиат главы администрации Уфы Тамсы Утябаева игрой на кыл-кубызе.

- Отрадно, что данное мероприятие прошло в рамках проведения недели башкирского языка. Второй день семидневного марафона «Ете аҙым», посвященного познанию языка, ценностей башкирской души, проходивший под девизом «Башҡорт теле – күңелем көҙгөһө», останется в памяти учащихся и гостей великолепным мероприятием «Беҙҙең өйҙөң йәме», - отметила администрация гимназии.

Зарина ХАНОВА.