Игры – это серьезно!

Восьмиклассники лицея №60 им. М. Ферина присоединились к всероссийскому проекту «Урок цифры». Его темой стала разработка видеоигр. Ученики узнали, как они создаются, какие есть жанры и платформы, а также какие профессии существуют в этой сфере. Вместе с ними за парту сел первый заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Денис Слепов.

Лицеисты познакомились с одним из самых быстроразвивающихся направлений IТ-индустрии. Разработка игр может быть для ребят как хобби, так и стать в перспективе хорошо оплачиваемой профессией.

- «Уроки цифры» проходят не первый год в онлайн и офлайн- форматах. Для каждого из них своя тема, которая подается в интересном и понятном для детей виде. Наша цель – заинтересовать IT-профессией. В республике существует дефицит IT-кадров. Хотя по сравнению с другими субъектами страны ситуация у нас намного лучше. Министерство просвещения и Министерство образования и науки РФ увеличивают квоты на факультетах в ссузах и вузах, - отметил Денис Слепов.

Серия «Уроков цифры» предназначена ученикам с начальной школы. Малыши пробуют себя в роли программиста, художника и аниматора. Дети постарше перевоплощаются в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники становятся продюсерами игр, руководителями собственных игровых студий. Все это является частью профориентационной работы в рамках нацпроекта «Кадры для цифровой экономики».

- Мы поддерживаем проект и считаем его очень перспективным. Если говорить о профориентации, то IT-профессия очень выгодна. Дети прекрасно видят, как развиваются сервисы. Сейчас появилась «Пушкинская карта». Чтобы получить ее, необходимо зарегистрироваться в «Госуслугах». И это может быть первое знакомство с отраслью. Ребята регистрируются и получают бесплатные билеты на культурные мероприятия, - отметил директор лицея №60 им. М. Ферина Дмитрий Винокуров.

Вторая часть урока была практическая. Восьмиклассникам предложили с помощью тренажеров сконструировать персонажей и создать анимацию, собрать воедино элементы игры и протестировать ее. Доступ к ним для школьников будет открыт еще долго, поэтому попробовать себя в новой роли они смогут и дома.

- Мы видим интерес у детей. На открытых уроках кто-то смущается, а после пишет в соцсетях и задает вопросы. Недавно мальчик отправил мне сообщение, где рассказал, что точно решил стать веб-дизайнером и советовался, куда ему поступать. Мы также проводим олимпиады, результаты которых учитываются при поступлении в высшие учебные заведения, - рассказала региональный куратор Департамента регионального развития «Учи.ру» Виктория Калядина.

Как призналась одна из учениц, в игры она тоже играет. Но все же чаще наблюдает со стороны. По мнению девочки, компьютерные игры – это примета времени и один из популярных видов досуга в век технологий. А некоторые из них даже позволяют развиваться.

- Я занималась разработкой игр на языке Java, прошла два курса. И действительно считаю, что это профессия, к которой нужно готовиться. Она может приносить хороший доход, - рассказала школьница.

После звонка ученики смогли задать вопросы приглашенным гостям. Они поинтересовались вступительными испытаниями на факультеты робототехники, а также во что играл в свое время сам Денис Сергеевич.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.