О чем мечтают волонтеры

В ноябре вновь заработали волонтерские отряды, созданные для поддержки пожилых людей на время распространения коронавируса. На сегодняшний день районный штаб насчитывает сорок человек. Желание помочь нуждающимся объединило представителей разных профессий. Одна из добровольцев – социальный педагог объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко» Ангелина Герасимова.

– А сейчас патрулируют? Успеваю заехать к Татьяне Николаевне, она просила занести молочко, а после заскочу за тканями. Да-да, успеваю! До свидания! – отвечает она по телефону. – А мы можем с вами побеседовать, пока сходим в магазин?

Я несколько дней добивалась с ней встречи и, наконец, удалось поймать ее между волонтерскими делами. Но сейчас она готовится к новогодним праздникам и по этому случаю готовит сюрприз – уникальный костюм Снегурочки. С маленькими демчанами знают во время зимних каникул проводит викторины и хороводы, а для семей с детьми – квест «Зимний FAMILY-START». И вообще, Ангелину в районе многие знают как человека, который участвует в различных концертных, спортивных, патриотических, развлекательных мероприятиях.

Но к любимому делу девушка пришла не сразу.

– Сначала мечтала стать балериной. Мне было около шести лет, когда прошла конкурсный отбор в Уфимское хореографическое училище (сегодня Башкирский хореографический колледж имени Р. Нуреева). Но так как нужно было жить в интернате, родители не хотели надолго расставаться с единственным ребенком и не согласились, – рассказывает она.

Потом решила играть на скрипке и поступила в музыкальную школу, одновременно посещала и художественную и все пять лет отучилась с удовольствием.

Занятия в художественной школе повлияли на выбор будущей профессии. Она поступила в педуниверситет но специальность «Изобразительное искусство и черчение», и, получив диплом об образовании, начинает работать педагогом-организатором.

– Я некоторое время продолжала искать себя в других областях – работала менеджером по продажам, ведущим ивент-агентства. У меня все получалось, но мне важно было быть с семьей, детьми и работать здесь, в Деме. Поэтому сделала окончательный выбор в пользу «Данко», где и начала свой трудовой путь, – говорит она.

Умения и навыки, творческие способности позволяют ей профессионально вести социальную работу – искусно проводить различные акции, профилактические беседы со школьниками района, организовывать досуг детей во время каникул. Помимо всего раздает маски, участвует в патрулировании улиц, помогает пожилым людям и другим нуждающимся в непростое время борьбы с пандемией.

– Мне не раз говорили, что нельзя принимать близко к сердцу каждое дело, любого, с кем встречаюсь, но я так не могу. Я всей душой проникаюсь к каждой истории и судьбе. И даже спустя некоторое время продолжаю переживать о человеке, пытаюсь узнать, как у него сложилась дальнейшая судьба, – говорит Ангелина.

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото из личных архивов Ангелины Герасимовой.