Сказка своими руками

Нет, не перевелись у нас настоящие мужчины! Об этом мы подумали, когда познакомились с Ранисом Гилязовым.

Вот уже шестой раз под Новый год во дворе дома по улице Ладыгина, 11 за ночь вырастает горка, с которой катаются ребятишки со всего третьего квартала.

- Собрались вечером, четыре часа работы и горка готова, - так буднично комментирует ее появление водитель Ранис Гилязов.

В новом шестиэтажном доме живут 50 детей до 16 лет. Их отцы решив, что ребятам нужна новогодняя сказка, сотворили ее своими руками.

Для этого понадобилось пять КамАЗов снега и лопаты.

- Договорились с «Горзеленхозом», они нам чистый снег привезли, - рассказывает Ранис. – Вручную строили: выравнивали снег, поливали, ступеньки делали.

В семье Гилязовых растут два сына и маленькая дочка. Старшему – 13, а для младших: 8-летнего Рустика и 4-летней Дианы зимние забавы в самый раз.

Дружные соседи объединяются не в первый раз – они вместе выходят на субботники, берутся за лопаты после обильных снегопадов, летом сажают и поливают деревья – словом. не ждут милостей от управляющей компании.

В последнее время жители МКД все активнее благоустраивают общие пространства. В этом и кроется секрет того, что у одних подъезды и дворовые территории в порядке, а у других – разруха, которая, как известно – в головах.

Скоро на Ладыгина, 11 появится и долгожданная елка, а подъезды украсят гирлянды.

- Праздник делаем мы сами, - уверен Ранис, - надо только в чате соседям написать.

Светлана ЯНОВА.

- Праздник делаем мы сами, - говорит Ранис. – Списываемся с мужиками в чатеПишу в чате «Мужики, айда . «вмешиваются» в жизнь общего

Залили горку тырку сделали. Весь третий квартал катается

Ладыгина, 11 в районе бульвара славы

5 камазов снега заказал, мужиков вечером позвал с 8 до 12 . каждый год делаем. С горзеленхозом. В парке снег.

Вручную выравниваеи поливать и снег строить. Тре детей

13, 8, 4 года девочка диана. Рустик

В садик ходит.

6 год, договариеваемся в управля.щей компанией. До 16 лет 50 делтей. Новый шестиэтажный дом. Елка в подъезде ставим. Все для детей\ субботники и в снегопад, деревья сажаем и поливаем. Не ждем милости от УК

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