Новогодняя сказка с романсом Рабиновича

На сцену Русдрама возвращается легендарный спектакль «Пока она умирала» - лирическая комедия в 3-х действиях ..Казалось бы, ушли годы, на руках умирающая мать. И уже нечего ждать в будущем. Но жизнь для Татьяны оборачивается рядом неожиданных и очень приятных сюрпризов. За свое терпение, порядочность, бесконечную доброту она вознаграждается сторицей.

Остроумный текст пьесы, удивительные повороты сюжета, чудесная лирическая музыка, проникновенные романсы делают спектакль светлым, добрым, пронзительным и трогательным.

Премьера состоялась под Новый 2000 год, и сейчас постановка Михаила Рабиновича звучит так же современно и актуально, так как затрагивает вечные истины. Сюжет довольно неприхотлив, как впрочем, все, что выходит из-под пера драматурга Надежды Птушкиной.

Мать и дочь привычно коротают долгие вечера, читая любимого Диккенса при мерцающей свечке – накануне Нового года отключили электричество. Этот вечер, наверное, стал бы одним из бесконечного множества других, если бы не раздался стук в дверь и на пороге не появился таинственный незнакомец. И завертелась карусель неожиданностей, и сотворилось несбывшееся – любовь, нежность, семья, счастье!

Все это – новогодняя сказка, скажет зритель? Пожалуй, да, но только отчасти. Михаил Исакович нашел для этой истории такие пронзительные интонации, что зрительный зал, согретый душевным теплом героев, готов был верить в самые невероятные перипетии.

В этом спектакле играли всего четыре актера – народная артистка РБ Светлана Акимова (Софья Ивановна), заслуженная артистка РФ Татьяна Калачева (Таня), народная артистка РБ Ирина Агашкова (Дина) и народный артист РБ Игорь Капатов (Игорь).

Замечательный композитор Юрий Прялкин, ставший полноправным соавтором спектакля, написал красивые романсы. И два из них исполнил сам Михаил Исакович – так, как умел только он.

Спектакль шел при полных аншлагах много лет. Роль Игоря стал играть народный артист РБ Владимир Епифанов. Однако настал момент, когда, памятуя о том, что спектакли должны уходить на взлете, театр простился с этой комедией. В репертуаре появлялись новые названия. Но осталась нежная грусть – о спектакле «Пока она умирала» все чаще вспоминали и актеры, и зрители.

Голос Михаила Исаковича – спетые им романсы – после его ухода зазвучат особенно пронзительно. В память о своем художественном руководителе театр решил вернуть в репертуар эту постановку. Процесс непростой и трудоемкий: нужно изготовить новые декорации (художник-постановщик возобновления – Вячеслав Виданов), ввести на роли новых исполнителей. На роль Дины назначена заслуженная артистка РБ Татьяна Григорьева. А Игоря будет играть вернувшийся в Уфу заслуженный артист РФ, народный артист РБ Валерий Малюшин.

Премьера состоится 22 декабря, а 25 декабря сыграют этот спектакль в честь юбилея Татьяны Калачевой, которая отмечает красивую дату именно в этот день!

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

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