Борьба и философия в одном флаконе

В субботу в Центре спортивной подготовки развернулась борьба за медали в смешанном командном чемпионате Европы по дзюдо. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, соревнования проходили практически без зрителей.

В турнире участвовали сборные из 16 стран. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Олег Матыцин зачитал приветственное слово от имени президента Владимира Путина:

«Проведение в нашей стране столь престижных международных состязаний - это признание высокого авторитета отечественной школы дзюдо, ее готовности расширять горизонты и обогащать традиции единоборств новыми достижениями».

Андрей Назаров в своем обращении отметил, что республика славится многолетними спортивными традициями:

- Дзюдо не исключение. Это вид спорта, гармонично сочетающий искусство борьбы и философию самосовершенствования. Он развивает физическую силу, быстроту реакции, гибкость и выдержку. Сегодня здесь собрались лучшие представители национальных сборных команд, выступающие на самых престижных мировых турнирах.

Но в первой же встрече хозяева турнира неожиданно проиграли Турции. Хусен Халмурзаев (до 90 кг) не справился с чемпионом мира Михаэлем Зганком, а Анна Гущина (свыше 70 кг) проиграла Кайре Сайит. Затем на татами вышел Инал Тасоев, разгромивший соперника и давший этим надежду на позитивный результат. Успех развила Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), сборная России вышла вперед благодаря победе Махмадбека Махмадбекова (до 73 кг). Довести дело до общей победы не сумела Дина Гизатулина (до 70 кг). Спортсменка сначала уступила Минель Акдениз, после чего счет сравнялся 3:3, а после повторно проиграла в решающем раунде.

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов объяснил обидное поражение отсутствием некоторых сильнейших спортсменов в своих весах.

- В нашей команде собрались почти все сильнейшие дзюдоисты, за исключением двух весовых категорий. Михаил Игольников (до 90 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг) пропустили турнир по медицинским причинам. А жеребьевка 1/8 финала сложилась так, что именно их нам и не хватило, — передает слова Денисова официальный сайт федерации.

После поражения от турков сборной оставалось лишь побеждать во всех других матчах, чтобы завоевать бронзу. Сначала команда одолела греков, затем австрийцев.

В борьбу за третье место попытались вмешаться белорусы, но и они не смогли набрать ни очка. Сначала Махмадбеков победил Вадима Шоку, затем Алена Прокопенко справилась с Жанной Осипович, а Хусен Халмурзаев оправдался за неудачное турецкое противостояние, одолев Ивана Дубину. Главную неожиданность преподнесла юная Дарья Владимирова, сумевшая победить чемпионку Европы Марину Слуцкую.

- У меня таких титулованных соперниц еще не было. Но поскольку было очевидно, что именно она выйдет за Беларусь, мы с тренерами весь перерыв готовились именно к Слуцкой, - прокомментировала потом Владимирова.

В итоге лучшими, победив в финале голландцев, стали дзюдоисты из Грузии. Сборная России завоевала бронзовую медаль, победив команду из Белоруссии со счетом 4:0. Победы одержали Алена Прокопенко (до 70 кг), Дарья Владимирова (свыше 70 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг).

Уверенная победа во встрече за бронзовые медали свидетельствует о высоком потенциале сборной России, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

- Я думаю, что оценивать и анализировать результат выступления будет тренерский штаб. Любой проигрыш тоже очень важен. Надеюсь, что будет правильно проанализировано, почему сборная проиграла (со счетом 3:4 на старте турнира) команде Турции. А уверенная победа в матче за третье место над командой Белоруссии говорит о хорошем потенциале нашей команды, - отметил он.

Подготовила Алина Дмитриева.