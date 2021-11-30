Опасный экстрим

Как только земля укуталась белой пуховой шалью, на улицах и во дворах зазвенел детский смех. Мальчишки и девчонки лепят снеговиков, тянут санки и любуются новогодними елочками. Но особенно любят с ветерком прокатиться с горки, и именно эта забава может оказаться опасной для здоровья и жизни.

Одним из травмоопасных мест является склон за Конгресс-холлом «Торатау». Напоминаем, что он не предназначен для катания, которое может привести к ушибам и серьезным травмам. Коммунальные службы района ограничивают доступ к склону, устанавливая барьеры и размещая таблички с информацией об опасности катания.

Однако любители экстрима по-прежнему выбирают для отдыха стихийную горку, и их не останавливают расположенные внизу каменный парапет и лестница.

- Хотя на территории есть ледовый городок, при патрулировании мы постоянно встречаем желающих скатиться на этой несанкционированной горке, - рассказывает начальник Управления гражданской защиты по району Салават Муртазин. - Они игнорируют запрещающие таблички: по периметру склона установлено 4 информационных аншлага.

Как рассказала начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина, зимой в Уфе ежегодно происходят несчастные случаи на несанкционированных горках, и нередко пострадавшими становятся дети. Рельеф местности нашей столицы гористый, и часто детвора, оставшись без присмотра взрослых, использует всевозможные склоны для катания на тюбах и ледянках. Накануне в социальные сети попало видео, где вблизи оживленной проезжей части дороги трое ребят катаются на несанкционированной горке. По словам автора ролика, действие происходило в час пик, когда на дороге было интенсивное движение. Опасная забава могла иметь очень печальные последствия.

- Любые склоны оврагов и ландшафтные неровности, не подготовленные для катания, могут стать смертельно опасными, - подчеркнула она. - Администрации города и района рекомендуют кататься и играть на специальных горках в местах активного отдыха.

Зиля БАДРИЕВА.

Корзинка:

Нельзя скатываться со стихийных горок, особенно если в конце подобных склонов находятся дороги, водоемы, здания и другие преграды. Катаясь в таких местах, дети могут получить серьезные травмы, попасть под колеса автомобиля или провалиться под лед.