У трамвая жизнь иная?

Остановочные павильоны современного типа, включая так называемые "умные" появились, пожалуй, даже в самых отдаленных уголках Уфы. Они расположены и там, где общественный транспорт пока еще не запущен – например, на участке улицы Лесунова в новых кварталах Инорса. Но все это в основном касается автобусных и троллейбусных остановок. С трамвайными ситуация иная.

На просторной площадке возле ворот стадиона «Гастелло» находится развилка. Здесь останавливается трамвай под номером восемь. На одной стороне есть павильон – ветхий, покрашенный в синий цвет, оборудованный закрытым, исписанным граффити ларьком. Оснащен он крышей не полностью – одна из деревянных скамеек расположена под открытым небом.

А для того чтобы понять, где находится остановка на противоположной стороне, пришлось дождаться трамвая. Он не заставил себя долго ждать, трамвайная линия здесь находится совсем рядом со съездом с гастелловского моста.

Из вагона выходит пара пенсионеров с тяжелыми сумками в руках.

- Периодически пользуюсь трамваем, когда приходится ездить с пересадками, - рассказывает Тамара Филиппова. - Конечно, очень неудобно переходить через дорогу на этом участке: машины, едущие из Черниковки, несутся быстро, так что надо быть осторожнее. Да и грязью могут окатить.

Если насквозь пройти парк имени Гастелло, то можно увидеть еще одну остановку – «Индустриальное шоссе». Чаще всего здесь высаживаются садоводы, спешащие на станцию «Спортивная». Оборудован павильон, облицованный белым сайдингом. Проблема заключается в том, что здесь останавливаются и автобусы, и некоторым пассажирам от скамейки до транспорта приходится преодолевать трамвайные пути, что зачастую не очень удобно, особенно для людей пожилых.

- По расписанию претензий нет, все приходит вовремя,- говорит другой пассажир Ринат Ахметов. - Сложность в том, что некоторые остановки находятся очень близко к дороге.

Жалобами на неудобное расположение остановочных пунктов делятся и жители других районов города. Мы отправили запрос в администрацию и получили следующий ответ:

- В Уфе в последние годы большое внимание уделяется укреплению и развитию транспортной инфраструктуры, в том числе обновлению остановочных павильонов. Так, за три года на территории столицы установлено 137 «умных» остановок, из них три павильона закрытого типа (теплые), оснащённые инфракрасным обогревателем, электронным табло прибытия общественного транспорта, зоной бесплатного Wi-Fi доступа в интернет, USB-портами, светодиодным освещением, «тревожной кнопкой». Кроме того, в целях недопущения фактов вандализма остановочные павильоны оборудованы системой видеонаблюдения.

Функции благоустройства и содержания (санитарная очистка и ремонт) остановок общественного транспорта возложены на администрации районов города. Если необходимо установить новый остановочный пункт или перенести существующий, то жителям необходимо обратиться в Управление транспорта и связи администрации Уфы.

В последнее время идут разговоры о возрождении трамвайного сообщения. В частности, в прошлом году в Главархитектуре выступили за развитие электротранспорта и, в частности, за возвращение трамвайных путей на центральные улицы, что вполне соответствует современным урбанистическим тенденциям. Думается, вместе с этим решится и проблема с сопутствующей инфраструктурой.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.