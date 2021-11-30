А праздник все ближе…

Накануне выходных в парк культуры и отдыха «Демский» привезли героиню зимних забав из Благовещенского района.

– Планировали доехать пораньше, чтобы засветло установитьь, ведь для демчан это всегда праздник, жители встречают елку в парке, а затем обсуждают в соцсетях, какая она. К сожалению, не сложилось: оказывается, нелегкая это работа – привезти 28-метровую ель в целости и сохранности, – говорит директор Службы по благоустройству района Айдар Ахметьянов.

Рабочие выехали в лесничество в 6 утра, а за день до того выбрали, подготовили место для техники и очистили от порослей просеку.

Большую часть времени занимает как раз упаковка дерева в прицеп 25-метрового КамАЗа. После того как срубили, кран аккуратно укладывает его в большегруз, а затем ветку за веткой подвязывают к бортам, словно кулечек.

Дорога, хоть и не дальняя, но заняла около 1,5-2 часов, так как фура двигалась с небольшой скоростью в сопровождении ГИБДД.

– Мы аккуратно установим красавицу, а потом уже администрация парка приступит к украшению. В выходные доставили льдины с озера Глубокое. В ближайшие дни работники «Горзеленхоза» начнут вырезать и клеить фигуры, а мы установим и зальем горки, – говорит Айдар Айратович.

А снег вывозят…

Служба по благоустройству района переходит на зимний режим работы. В ночное и дневное время организуют очистку дорог и тротуаров, путепроводов от снега и наледи. Автотрассы обрабатывают противогололедной смесью. Основная задача предприятия – обеспечить содержание улиц и дворов в период снегопадов и заморозков.

330 км дорог, которые обслуживает МБУ, условно поделены на четыре маршрута, каждый из которых будет проходить снегоуборочная техника. Большое внимание уделяется самым опасным участкам. Среди них – подъем по Армянской, выезд на Затонское шоссе, путепровод на въезде в Дему, имеющий железную конструкцию, и при понижении температуры даже до 0 градусов он леденеет первым. Всего на обслуживании предприятия более 170 улиц, общей протяженностью более пяти тысяч километров. Также под их присмотром находятся близлежащие деревни – Романовка, Демский кордон, дороги на территориях лесничества, садовых товариществ и подъездные пути к ним.

– К осадкам, к снегу и гололеду наша служба готова. Водители в любое время суток садятся за руль и выезжают на дорогу. На предприятии более ста человек, к зиме подготовили 28 единиц техники. В прошлом году удалось обновить автопарк: получили четыре «двадцатки», два трактора МТЗ-82 и снегопогрузчик «бобкат». Для бесперебойной работы техники нам достаточно, – говорит Айрат Ахметьянов, директор Службы по благоустройству района.

Алина ГАРИПОВА

ИНФОГРАФИКА

До перехода на зимний сезон коммунальные службы кроме ремонта дорог занимаются благоустройством городских территорий. О том, что было сделано в прошлом сезоне, в инфографике.

Очищено парков и лесных зон - более 44 тысяч кв. м.

Отремонтировано дорог – более 1600 кв. м;

Площадь отремонтированных фасадов – свыше 1690 кв. м;

Посажено деревьев и кустарников – 230;

Вывезено свыше 4900 кубометров мусора.