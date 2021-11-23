Экскурсия на ТЭЦ

Увидеть вживую, как работает огромная ТЭЦ, посетить главный щит управления, откуда энергетики контролируют все параметры работы агрегатов… Такая необычная экскурсия останется в памяти у любого из нас. Теперь показать большую энергетику «изнутри» можно будет всем желающим.

В рамках Российского энергетического форума администрация Уфы подписала соглашение о сотрудничестве с Башкирской генерирующей компанией. И один из основных пунктов - развитие промышленного туризма.

- Будем активно развивать это направление, что позволит Уфе укрепить имидж как центра делового туризма, а предприятиям даст возможность популяризировать свои достижения, кроме того, поможет профориентации учащихся. Будет здорово, если ученики после таких экскурсий заинтересуются техническими специальностями и станут мечтать о профессии инженера или техника-лаборанта, - отметил заместитель главы администрации Рустам Галеев.

- ТЭЦ периодически посещают ученики, студенты профильных вузов и колледжей. И наша компания хотела бы расширить эти границы. Основная цель – приобщить к энергетике максимально возможное количество людей, наглядно рассказать им, откуда берутся электроэнергия и тепло, и, главное, показать непростой труд специалистов, который часто остается скрытым, - пояснили в БГК.

За рубежом очень развит промышленный туризм, там походом на фабрику елочных игрушек или посещением кондитерских цехов никого не удивишь. У нас этот вид бизнеса только зарождается.

Подсчитано, что Уфу посещает около миллиона человек в год. Из них порядка 80-90 % составляют так называемые деловые или бизнес-туристы, приезжающие по работе, для участия в выставках, форумах. В программу визита все чаще включают посещение не только привычных достопримечательностей, но и экскурсии на предприятия. Сегодня в столице можно побывать на фабрике мороженого «Серебряный снег» с дегустацией, на заводе «Уфимкабель». Популярностью пользуются экскурсии на уфимский пивоваренный завод. Предприятие работает не с турфирмами, а с ивент-агентством. Посетителям показывают линию розлива, варочный цех, экскурсионный зал, проводят дегустацию. Экскурсии на завод доступны только совершеннолетним. Башкирские художественные промыслы «Агидель» организуют посещения в основном для школьников. За год предприятие посещают более одной тысячи туристов. По мнению экспертов, спрос на такой продукт, как промышленный туризм, может появиться, так как туристы помимо традиционных видов отдыха все больше выбирают интерактив.

Рамиль АХТЯМОВ.