Чур, жаловаться в ЦУР!

Оперативное совещание в правительстве Башкортостана провел премьер-министр Андрей Назаров.

Про здоровье

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил, что количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 перевалило за 100 тысяч человек, общее число жертв выросло до 3279. Вакцинация продолжается: первым компонентом привились 76% жителей, завершили процедуру 65%. Ведется подготовка к строительству госпиталей в Сибае и Туймазах, работы стартуют 11 декабря. Проекты будут реализованы быстрыми темпами. Строительство двух больниц существенно снизит нагрузку на другие медучреждения.

Про ТВ

Телерадиокомпания «Башкортостан» и телеканал БСТ 21 ноября отметили 20-летний юбилей. За долгие годы своей деятельности канал стал лидером в регионе по количеству зрителей. Об этом доложил директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. В составе компании - каналы «Тамыр», «Курай-ТВ», «Салям», радиостанции «Юлдаш», «Спутник ФМ», «Ашкадар» и сайт bash.news. Телеканал БСТ является лидером в Приволжском федеральном округе по количеству аудитории в интернете, входит в число лучших среди региональных каналов. Число подписчиков в соцсетях превышает 1 млн человек, при этом планируется к 2023 году увеличить его до 1,5 млн и удержать первую позицию по производству уникального контента для интернета.

Про дольщиков

В 2023 году все вопросы по долгостроям будут закрыты. Об этом сообщил заместитель министра строительства республики Артем Ковшов, отметив, что в настоящее время в реестре проблемных домов зарегистрированы 114 объектов. С начала 2021 года исключены 16 объектов, что позволило восстановить права 863 человек. Больше всего строек «заморожено» в Уфимском районе (41), в Уфе (34) и Стерлитамакском районе (9). На завершение строительства 43 объектов потребуется 5,57 млрд руб., на выплату возмещения гражданам-участникам строительства по 29 объектам выделено 3,39 млрд руб.

Про питание

Проверка детского питания показывает положительную динамику – нарушений при готовке еды стало значительно меньше. Об итогах выездных проверок доложил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев. По сравнению с прошлым годом в 7 раз сократились факты выявления нарушения технологии приготовления, более чем вдвое - просроченной продукции. Повышение качества социального питания подтверждается лабораторными испытаниями, которые проводит ГКУ Испытательный центр.

Про работу

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова доложила, что уровень безработицы в республике уменьшился на 2,5%. Зарегистрированных безработных стало меньше более чем в 4 раза, или на 94 тысячи человек. Количество вакансий выросло до 58 тысяч. В целом коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился с 2,7 до 0,6.

Про ЦУР Башкортостан

Начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала о работе ЦУР Башкортостан, который на днях отметил трехлетие со дня основания. Центр управления республикой действует по трем направлениям. В блок социальных коммуникаций стекаются все обращения граждан, которые фиксируют роботизированные системы. Аналитический блок - «ноу-хау» Башкортостана, там анализируются сигналы, требующие не просто устранения мелких нарушений, а серьезного искоренения проблемы в целом. Информационный блок доводит до людей результаты работы ЦУР и сообщает о решенных проблемах и задачах на будущее.

В ЦУР интегрировано 18 информационных систем. Две из них федеральные, «Инцидент-менеджмент» и Платформа обратной связи, остальные региональные. Например, благодаря приложению «ТКО - Башкортостан» осуществляется ежедневный контроль вывоза мусора.

Прямые включения из ЦУР будут проходить ежедневно в программе «Салям» на телеканале БСТ.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.