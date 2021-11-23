За каждой прививкой – своя история

Введенные в борьбе с коронавирусом ограничения заставляют все больше уфимцев задуматься о вакцинации. Услышать истории людей, которые решились на прививку, понять, так ли страшны ее последствия, как считают некоторые не связанные с медициной умы, - для этого мы отправились в поликлинику №1 при ГКБ №18, что расположена на улице Пинского, 5.

На входе с фотокором проходим стандартную процедуру измерения температуры и оглядываемся по сторонам. Очередь, растянувшаяся на все правое крыло первого этажа, позволяет безошибочно определить: здесь прививочный кабинет.

История Натальи

«За мной будете!» - приняв меня за пациентку, говорит женщина лет 50-ти. Я присаживаюсь на безопасном расстоянии, разговор завязывается сам собой. По профессии Наталья Викторовна учитель начальных классов, заболела в самом начале прошлого учебного года: сначала головная боль, озноб, потом резко пропало обоняние и вкус. Врач отправил на КТ – традиционный путь тех, у кого подозревают коварный ковид. Поражение легких 20 процентов казалось не таким большим, но так как моя собеседница страдает гипертонией и сахарным диабетом, вопрос о госпитализации был поставлен ребром. В Зубовскую инфекционную больницу ее привезла «скорая», и потянулись дни лечения: уколы, капельницы, кислород. И вроде бы дело шло на поправку, как вдруг на седьмые сутки Наталье стало резко плохо… Врачи спасли ее от цитокинового шторма: это когда собственный иммунитет вдруг начинает уничтожать свои же клетки. Через 20 дней она вернулась домой, но понадобилось еще полтора месяца, чтобы прийти в себя.

- Я долго не решалась на прививку, боялась испытать те же симптомы, но после первого компонента никаких серьезных последствий не было, только чуть поднялась температура. Вот сегодня пришла за вторым, теперь уже не страшно, - говорит Наталья Викторовна. – Примеры знакомых убедили: тот, кто заболел инфекцией после прививки, перенес еще значительно легче.

«Промед» проверит

А мы отправляемся в кабинет заведующей терапевтическим отделением Гузель Узбековой.

- Сегодня мне тоже придется подключиться к приему, большой наплыв вакцинируемых, уже прошло 140 человек, а вчера за весь день – около 500, - говорит она. –Многие пришли на ревакцинацию «Спутником-Лайт», который поступил в поликлинику. А во-вторых, в пятницу людей, как правило, больше: впереди выходные – есть время прийти в себя, если появится недомогание.

Станиславу 32, дома его ждут жена и новорожденная дочка.

- Здоровье близких для меня главное, боюсь заболеть и заразить их, - делится он. – К тому же я тружусь в торговле, и нас уже предупредили, что без прививки не допустят до работы.

Тем временем врач измеряет мужчине артериальное давление (норма – не выше 140), сатурацию (не меньше 95), пульс – 77, слушает сердце и легкие, осматривает горло.

- Есть ли аллергия на пищу или лекарства, хронические заболевания? - на все вопросы молодой человек отвечает отрицательно. Все данные о его здоровье занесены в систему «Промед». И хотя розовощекое лицо говорит о несомненном здоровье, необходимо подтверждение.

Все персональные данные заносятся в федеральный регистр, в течение суток на сайте Госуслуг появится сертификат – о том, что сделан первый компонент. А уже после второго укола - QR-код.

- После укола надо полчаса посидеть возле кабинета, - предупреждает Гузель Ахмадисламовна, - чтобы отследить реакцию, а потом снова ко мне. Если дома поднимется температура или заболит голова, пьем жаропонижающий и спазмолитики. Место укола не натирать, от физической нагрузки в первые дни воздержаться. И обязательно соблюдайте масочный режим. На 42 день идет активная выработка антител.

Я уколов не боюсь

Мы следуем за Станиславом в прививочный кабинет. Его хозяйка медсестра Лира Коновалова в медицине с 2008 года, и уже четыре года работает в поликлинике больницы №18.

- Есть два типа пациентов: первые боятся ковида и хотят защититься вполне осознанно, вторые вынуждены сделать это из-за работы, - рассказывает она, доставая из холодильника очередную ампулу. – Каждый приходит со своей историей. Женщина-антипрививочница запомнилась. Она изменила свое мнение, когда у нее тяжело переболели дочь и внучка. Люди не хотят попасть на ИВЛ в реанимацию. А вот последний пример: сын позвонил матери из ковид-госпиталя и умолял привиться. Она, конечно, его просьбу выполнила. Я привилась в числе первых, теперь у меня высокий уровень антител.

Поликлиника обслуживает в основном Черниковку – 14 участков, на которых проживают 39 тысяч взрослого населения. Кроме того под ее опекой студенты УГНТУ и заводы «Башнефти», куда медики выезжают регулярно.

Что думают профессионалы

- Вакцинация идет неплохими темпами, люди уже проходят ревакцинацию, - говорит кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Кокина. - Мы принимаем в принципе не только тех, кто относится к нашей территории. Сейчас создан чат-бот, поэтому уфимцы осведомлены, куда и какая вакцина поступила. На сегодня нами привито около 25 тысяч человек.

Причина того, что люди сомневаются в эффективности прививки, по мнению Натальи Валерьевны: проблема информирования населения как из официальных источников, так и соцсетей.

- В интернете очень много различных сомнительных суждений и мнений, - считает она. - Связано это с тем, что коронавирусная инфекция мало изучена. Сегодня уже вышли 14-е временные методические рекомендации по профилактике инфекции. Они корректируются в зависимости от появления новых штаммов, клиники течения болезни, эффективности препаратов. Если раньше мы ориентировались на антитела, то сейчас нет, потому что не известен их безопасный уровень – клинические испытания еще идут. Сама я привилась «Спутником V» – самой массовой вакциной, доказавшей эффективность в и в других странах. В Аргентине, например, инъецировано 13 млн доз «Спутника V», и, как показали исследования латино-американских ученых, серьёзные побочные реакции составляют 0,8 на 100 тыс. инъекций. Поэтому верить сомнительным фактам не советую. Верю в доказательность медицины и практическим врачам.

P.S. Когда мы спустились на первый этаж, то снова встретили Станислава. «Самочувствие хорошее!» - отрапортовал он и натянул маску под самые глаза: «Надо беречься, пока антитела не появятся».

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.