Миллион на саморазвитие

В номере 78 «Уфимских ведомостей» мы сообщили о победе наших школьников Анны Скотаревой из центра образования №35 и Кирилла Апокина из гимназии №91 на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Своими впечатлениями по возвращеним из Международного детского центра «Артек» поделилась Анна.

– Как возникла идея принять участие?

О конкурсе узнала в феврале и решила попробовать свои силы. Для участия на дистанционном этапе представила видеовизитку, прошла тесты и вскоре получила первое задание – разработать собственный проект по направлению «Будь здоров». Я выступила с идеей модернизации диспансеризации в Республике Башкортостан. Эта тема мне близка. Выросла в семье медиков. Мама работает в медучреждении, тетя и бабушка в прошлом старшие медсестры, с детства ходила к ним на работу и была погружена в проблемы здравоохранения, а теперь интересуюсь вопросами развития медицины. Я предложила внедрить систему умных уведомлений для населения, которые будут получать их через Госуслуги, СМС и посредством оповещения по месту работы. Также рекомендовала подготовить для каждого человека персональный маршрутный лист, где будут прописаны кабинеты и время, когда им лучше посетить доктора, чтобы сократить время прохождения обследования и очереди. Кроме того разработала памятку, как вести здоровый образ жизни и где пройти диспансеризацию, которая будет в свободном доступе и поможет увеличить охват населения, сделать это быстро, удобно и качественно. Полуфинал прошел очно в Казани, финал и награждение – в Крыму.

– Какое из мероприятий конкурса для вас оказалось самым ярким?

Полуфинал, прошедший в Казани, потому что это была командная работа и для реализации всеми конкурсантами взяли мою идею. Мы решали задание кейса, связанного с экологией, – анализировали и искали пути решения проблемы деградации почв. Я предложила перебросить реки Енисей и один из рукавов Волги из России на территорию Казахстана. Начинать с изучения картографии местности и особенностей рельефа, затем выкопать траншею, перегородить стоки рек и перенаправить, а в образовавшихся заболоченных местах организовать зону рекреации. Данный проект рассматривался в 1970 году, но не был реализован. Мы просчитали все шаги и ресурсы, которые потребуется затратить, и создали стартап.

На финал нас пригласили в Крым, куда приехало около 700 лучших школьников страны с 8 по 11 класс. На этом этапе нашей команде выпало направление «Среда обитания». Мы решали вопросы модернизации уличной среды: системы освещения, транспорта.

Участие в проекте – это огромный опыт. Потому что «Большая перемена» – самый масштабный конкурс, проводимый в стране, где можно встретить большое количество мотивированных на успех людей, причем в разных сферах.

– Удалось ли найти единомышленников, друзей?

– Я познакомилась с Наташей Печенкиной из Уфы, с которой прошли весь путь, а на финале попали в один отряд и обе стали победителями.

– На что планируете потратить полученный миллион?

Однозначно нужно вкладываться в свое будущее. На стажировку в лабораториях при университетах, учебу в магистратуре и аспирантуре.

– Чем интересуетесь?

– Около семи лет занималась танцами, пять – волейболом. Но сейчас времени на это не хватает, пришлось бросить. Занята учебой, читаю научную литературу. Участвую в олимпиадах и научных конференциях, посещаю Городской детский эколого-биологический центр.

– Что хотели бы изменить в себе?

– Ничего, все идет так, как должно быть.

– Что для вас самое страшное?

– Потерять родных и остаться одной, лишиться всего, что сейчас имею.

– Какие перспективные задачи ставите?

– Мечтаю поступить в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова на факультет фундаментальной медицины или экологии и природопользования.

Анна – двукратный призер по экологии Всероссийской олимпиады школьников «Ломоносов», проводимой МГУ; победитель по биологии, призер по обществознанию Всероссийской олимпиады школьников Высшей школы экономики; заключительного этапа по экологии, республиканского этапа по биологии и экологии Всероссийской олимпиады школьников; по республике абсолютный победитель по экологии среди 10-11 и 9 классов.

Мария НИКОЛАЕВА.