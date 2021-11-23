Звезды спешат на помощь

Известный певец Элвин Грей на день стал антиковидным волонтером в центре «Наша забота» партии «Единая Россия». За период работы на горячей линии артист принял более 30 обращений, вопросы в основном задавали пожилые люди.

- Звонков было очень много, среди них была и Гульсина апа, которая попросила привезти продукты. Ей 80 лет, живет одна. Недолго думая, выехал к ней, – рассказал певец.

Он отвез пожилой женщине продукты, вручил теплый жилет, поинтересовался здоровьем. 80-летняя Гульсина Шаймуратова обрадовалась его визиту. Пожилая женщина рассказала о своей жизни, о том, что является близкой родственницей Героя России, генерала Минигали Шаймуратова, о заботах и проблемах, которые ее беспокоят. Вместе с артистом они спели ее любимую песню – «Уфтанма».

- Я не поверила своим глазам, сам Радик пришел ко мне. В жизни он еще лучше, очень человечный, простой и от него веет только добром, – поделилась Гульсина Шаймуратова.

Обращались не только по вопросам доставки продуктов, но и уточняли правила посещения общественных мест, действие QR-кодов, спрашивали адреса пунктов вакцинации и наличие вакцины «Спутник Лайт».

Элвин Грей поделился, что работа оператора колл-центра очень ответственная, требует много сил и терпения. Он дал старт акции «Звезды помогают» проекта «Наша забота». Еженедельно артисты, спортсмены и другие медийные личности будут вовлечены в работу Волонтерского центра и помогать нуждающимся в период пандемии.

Напомним, Волонтерский центр «Наша забота» партии «Единая Россия» создан в марте 2020 года. Он объединил 25 крупных волонтерских организаций республики. Активисты с первых дней пандемии помогают людям. Они доставляют пожилым продукты и лекарства на дом, помогают добраться им до пунктов вакцинации, принимают участие и в ликвидации последствий стихийных бедствий. В рамках акции «Такси. Забота» осуществляли подвоз бригады врачей в организации для вакцинации и на работу в ковид-госпитали.

Борис ЗИНОВ.

Корзинка:

Позвонить в колл-центр «Наша забота» можно в будние дни с 9 до 18 часов по бесплатному номеру 8-800-201-89-03.