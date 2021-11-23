По этническим мотивам

Практически в каждой семье есть сувениры от «Агидели». Изделия радовали еще наших мам и бабушек изящными узорами, неповторимыми красками. В век новейших технологий и повсеместной автоматизации производства ручная работа становится особенно ценной. Секретами их создания готовы поделиться мастера и дизайнеры предприятия, которые проводят бесплатные занятия по прикладному творчеству для всех желающих.

Встречи проходят по пятницам в салоне «Агидель» по адресу: Проспект Октября, 60. Главная цель – привлечь молодежь, найти новых мастеров, готовых перенять профессию.

- Первый мастер-класс был для детей. С помощью пластилина и пайеток мы делали с ними кускар – башкирский орнамент. Для них это не только знакомство с культурой, но еще и арт-терапия, - рассказала дизайнер БХП «Агидель» Эльмира Давлетова.

Проводятся полезные мастер-классы и на предприятии. На экскурсии школьники приходят группами по 25-30 человек. Уже прошло три таких занятия. Дети расписывали магнитики, ложки и другую сувенирную продукцию.

Как признаются организаторы, сейчас подобные мероприятия вызывают большой интерес.

- Мы можем пригласить десять человек, но звонков поступает больше. Приезжают со всей республики. Например, была мама шестерых сыновей из Давлеканово, которая в последнее время заинтересовалась прикладным искусством, - добавила Эльмира Давлетова.

В прошлую пятницу мастер-класс по традиционной этнической вышивке провела известный художник-прикладник Роза Юлдашбаева. Его участники познакомились с материалами и традиционными видами вышивки, освоили основные виды стежков и научились придавать своему изделию неповторимые национальные черты.

Мария АПКАРИМОВА.