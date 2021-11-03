Когда в твоих руках самородок…

Глава республики Радий Хабиров поздравил 11-классника Инженерного лицея №83 имени Пинского Алексея Санина с победой в составе сборной России на Международной олимпиаде по физике имени Ахмада Аль-Фергани. Упомянул руководитель региона и наставника школьника - учителя физики, кандидата физико-математических наук, Артема Сухоносова, который подготовил не одного стобалльника, а многие его ученики стали призерами и победителями различных олимпиад.

- В школу все чаще приходят педагоги с ученой степенью. Каков был ваш путь?

- После окончания БашГУ преподавал в Нефтяном и Авиационном университетах. Решил попробовать себя в качестве учителя в лицее №83, где вел курсы для поступающих в УГНТУ. И вот уже седьмой год здесь.

- А чем вас не устроила система высшего образования?

- В вузе не совсем ясен конечный результат, а в школе есть эмоциональная отдача. Если дети понимают твой предмет, то получаешь удовлетворение от работы. Отличается и уровень взаимодействия: с учениками у меня более личностные отношения, чем со студентами.

- Трудно было начинать, были ли проблемы с дисциплиной?

- Поначалу да. Сегодня на моих уроках та обстановка, которая мне нужна. Детям должно быть не скучно, понятно, информация должна поступать дозированно. Если две трети класса работают с интересом, то они и остальным не дадут вести себя иначе.

- Хотя 83-й и носит звание Инженерного, здесь наверняка учатся дети, которые не выбирают физику в качестве основного предмета.

- Всегда выступаю за то, чтобы ученик сосредоточил свои силы на том, что ему легче дается и пригодится для поступления в вуз. Тем и хороши ФГОСы, поскольку можно выбрать нужный профиль, Мы не будем каждого 11-классника заставлять учить биологию, физику, если на ЕГЭ он сдает информатику. Ни одна приемная комиссия не скажет, что мы тебя возьмем в вуз, потому что ты старался по всем предметам. Ученик сам выбирает профиль. В IT-классе кто-то учит физику и информатику, а кто-то только информатику.

- В каких классах преподаете?

- Во всех, начиная с 7-го. В среднем звене не так много уроков, а между тем именно в этом возрасте формируется логическое мышление. Решая уравнения с иксом, ученик не понимает, где это можно применить. Математика остается чисто механическим навыком, если не сопровождается систематическим изучением физики. А в десятом классе уже семь уроков физики, и ребята предмет любят.

- Сегодня многие старшеклассники руководствуются простым правилом: если, к примеру, у меня легко получается решать задачи, то пойду куда-нибудь, где нужна математика. Они и представления не имеют, кем станут в будущем.

- С этим тяжело определиться. Я видел таких студентов, которые поступая на инженерное направление, не имеют представления о специальности. Чем хорош наш лицей? Тем, что ребята могут увидеть, чем занимаются в нефтегазовой отрасли и выбрать направление. А следовать принципу: я люблю физику и поэтому пойду в МФТИ – в корне неверно. Для того, чтобы это, и необходима профориентация.

- Вы преподаете в классах, где есть очень сильные ученики, олимпиадники и середнячки. Как строите урок?

- Вся олимпиадная работа вынесена за рамки расписания. Мы занимаемся по субботам, воскресеньям, праздникам. Когда можно спокойно и углубленно решать те или иные задачи. Много времени уделяется самоподготовке, поэтому я больше выступаю как консультант. Дистант, который ввели во время пандемии, на некоторое время спутал планы. Он же показал, что увлечение учебой онлайн вредно даже для мотивированных ребят. Большое заблуждение думать, что можно взять курс педагога из крутой московской школы и все станут учиться лучше. Когда нет личного контакта, невозможно заставить ребенка работать, если он не хочет. Он найдет способ как вас обмануть.

- В классе вы ориентируетесь на лучших?

- Учить должен учить всех, но олимпиадники на уроке обязаны тратить время с пользой. Им я даю им совсем другие задачи и контрольные. Говорю: на моих уроках можно заниматься всем, если это физика.

- Лешу Санина давно знаете?

- С 8 класса. Учитель математики, когда я пришел в этот класс, меня предупредил, что Леша очень умный, и рассказал историю: как парень, будучи еще в шестом классе, за пять минут решил задачу, над которой бились выпускники. У него действительно исключительная математическая одаренность, очень быстро и четко соображает. Мне поначалу не нравилось, как Санин решает, но к концу учебного года мое мнение изменилось. Мы должны были принять участие в уральском физическом турнире в Екатеринбурге, но команда никак не собиралась. И я предложил: поедем с нами. И он раскрылся: решал сложные экспериментальные задачи с международных турниров. Я понял, что у меня в руках самородок. Мы тогда очень хорошо выступили. А дальше он стал призером заключительного этапа ВОШ.

- Часто таких детей в школьной среде зовут ботаниками. Каков он?

- Нормальный парень. Неплохой организатор, у него есть друзья, занимается спортом. Когда у тебя высокий уровень интеллекта, это, конечно, бросается в глаза, но Леша ведет себя скромно, не кичится своими достижениями. Его поддерживают родители. Радуются успехам, но в то же время не реализуют в ребенке своих амбиций. Светлана ЯНОВА.