Последний привет от Рабиновича

Гениальные люди, видимо, предчувствуя свой уход, оставляют нам напоследок своего рода завещание, очень сильный творческий посыл. На премьере «Свой путь», в сентябре прошлого года, мы с подругой, конечно, не знали, что она станет последней для художественного руководителя Михаила Рабиновича. И уж, конечно, не догадывались, что спектакль в конце 2021 года войдет в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска».

Для ее постановки режиссер выбрал достаточно легкое, незамысловатое и ироничное произведение Ярославы Пулинович.

За простым сюжетом раскрывается история страны в разные пиковые моменты. Расцвет свободомыслия перед перестройкой, 90-е со всей своей преступной символикой, повсеместное помешательство на духовности, диванная оппозиция в интернете и так далее. Здесь – и история людей, которые крутятся вокруг друг друга во времени, изредка пересекаясь. Все действие спектакля происходит в рамках одной квартиры. Простое и функциональное решение пространства предложил художник-постановщик Вячеслав Виданов, а смену эпох и образов ярко отразила художник по костюмам Дарья Здитовецкая.

Героев в спектакле всего два - актеры Софья Венедиктова и Дамир Кротов на протяжении двух часов виртуозно держали наше внимание.

Это своего рода небанальная лав-стори, разворачивается она на фоне смены разных эпох.

Действие оживляют музыкальные интермедии из репертуара групп «Браво», «Би-2», «Сплин», «Мумий Тролль», Вячеслава Бутусова. Причем, режиссер не просто поставил фонограмму, а пригласил замечательную кавер-группу «MagicFive». Особенно был хорош солист Михаил Павлов.

Вера (Софья Венедиктова) и Петр (Дамир Кротов) были превосходны, обычно про такую игру театральные критики говорят «очень естественна, без надрыва».

Пьеса делится на пятилетки, начиная от 1987 года, когда Анархист (он же Петр) знакомится с Верой и просит ее перепечатать роман Керуака. С самого начала пьесы герой задается как постоянно меняющийся персонаж, не имеющий собственного мнения. Все его слова о том, что такое свобода – это чужие мнения и мысли. Анархист следует общественным настроениями, не пытаясь найти самого себя. Вера (кстати, единственный персонаж с реальным именем) более цельна.

И такими они «переходят» в следующее пятилетие. Он - под разными именами: Анархист, Лорд, Серафим, Батя, Палыч и так далее. А она всегда будет Верой. Он будет менять свои убеждения, и всякий раз будет осуждать то, что защищал в прошлом. А она – рядовая простая женщина, не разглагольствуя, стойко станет преодолевать трудности и строить свое женское счастье.

Тем не менее, при каждом своем появлении Петр направляет Веру. И она с полуслова впитывает его идеи. Он посоветовал ей изучать английский, и вот она уже их сдает госэкзамен на переводчика с английского. Он говорит ей, что сейчас бизнес можно сделать из воздуха, и в следующую встречу она – издатель книг по эзотерике и прочей воде. Она пробивает свой путь сама, но в каждую встречу он что-то вкладывает в нее. Многие ситуации как бы подсмотрены из жизни. Петр комичен в том, как серьезно каждый раз говорит о своей нынешней идеологии, отрицая старую. Он всегда верен слову, но только слово всегда меняется. Вере сострадаешь, потому что на нее сваливаются проблемы, и единственным светлым пятном как будто на самом деле становится появление Петра. История безусловно смешная и местами комичная, легкая, но заставляет тебя осознать, как часто мы меняемся за короткий промежуток времени, и сколько всего происходит.

Михаил Рабинович очень лирично обозначит жанр спектакля как «Ирония судьбы в 2-х действиях». И в самом деле, есть сходство с известной и любимой всеми комедией Эльдара Рязанова. И действительно, здесь есть над чем посмеяться. Как над Петром, так и над Верой, которая постоянно «наступает на свои грабли». Получилась история, раскрывающая страну совсем недавнего прошлого. Вместо открытого финала пьесы – хэппи-энд, которого так всем нам не хватает.

Это была первая премьера спектакля в период пандемии. Вообще она должна была состояться еще в начале апреля. Мы, зрители, почувствовали, что даже у всей труппы интерес был к нему огромный. Задействованы всего два актера, остальные сидели в зале. Был замечательный погожий сентябрьский вечер, он также добавил какой-то светлой щемящей грусти.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

КОРЗИНКА

Спектакль «Свой путь» вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска».



