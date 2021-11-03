О комнатной теплице в «Сколково»

Злата Лотник из лицея № 1 – победитель федерального конкурса технологических проектов Sk Kids Challenge – 2021.

Всего заявки на участие в «Сколково» прислали школьники из 63 регионов страны. Оценив 1200 работ в различных инновационных сферах: от разработок в музыкальном программировании до транспорта будущего, видеопрезентацию шестиклассницы из Уфы признали лучшей по направлению «Технологии в агрокомплексе».

Злата соорудила вертикальную ферму-теплицу на чердаке дома, позволяющую получать экологически чистый урожай в городских условиях.

Биологическими исследованиями девочка занимается не первый год. Ранее с идеями комнатных агрокомплексов выступала в научно-практических конференциях Малой академии наук «Познание и творчество». Разводила червей и наблюдала, как они влияют на урожайность. В этот раз задалась мыслью вырастить овощи и фрукты под различными фитосветильниками, таким образом создавая условия для быстрого роста растений. Под опытный участок отвела один из укромных углов своей комнаты.

– Частично идеи черпала в интернете, что-то видела в теплицах совхоза «Алексеевский» и в лимонарии, там мы часто бываем зимой, – рассказывает мама Юлия Лотник.

Летом, увидев положение о конкурсе, решила непременно принять в нем участие, а в октябре получила приглашение в финал.

Экскурсия по кластерам инновационного центра, мастер-классы, знакомство с ребятами из других регионов и их проектами оставили неизгладимое впечатление. Особенно запомнилась встреча с председателем Фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем.

Мы запускали конкурс для того, чтобы гораздо больше детей со всех концов России и даже СНГ со школьной скамьи вовлекались в технологическое предпринимательство. Это знаковый тренд, обеспечивющий наше с вами будущее, –отметил он.

Ребята попросили посоветовать, на какие предметы в школе стоит обращать внимание в первую очередь.

- В 4-м классе, а это был 1983 год, я больше всего занимался математикой и шахматами. Думаю, и сейчас это важно. Но сегодня появилось много других интересных вещей. Например, робототехника, конструирование, видеоинсталляции, - ответил Аркадий Дворкович.

– Поездка в Москву позволила осознать, что, приложив чуть больше усилий, чем требуется по школьной программе, можно прийти к интересному результату, – поделилась Злата, а диплом, привезенный из «Сколково», дополнил и без того солидную копилку наград.

К слову, со второго класса лицеистка – ежегодный призер олимпиады на Кубок имени Ю. Гагарина по математике, в прошлом году отличилась в информатике и астрономии, также победила в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике. Кроме того девятый год занимается художественной гимнастикой в спортивной школе олимпийского резерва «Спартак».

В свободное время и в выходные читает, собирает конструкторы, делает поделки, любит петь, танцевать, гулять с друзьями, семьей, путешествует и уже посетила 40 стран.

Мария НИКОЛАЕВА.