Растет на площади елочка

«Ура! Скоро новогодние праздники!» - радуется каждый, кто видит, как в городе начали установку новогодних елок. И, правда, уже повеяло волшебными деньками, зимней сказкой, даже выпал первый снежок… Калининцы же несколько дней наблюдают, как на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» кипит работа. Специалисты «Горзеленхоза» и Службы по благоустройству района начали установку и монтаж центральной елки. Впервые она будет пиксельной.

Многим интересно узнать, что же это за ноу-хау - современная зеленая красавица не из леса? Это довольно сложное инженерное устройство. Пиксельная ель - конусообразный каркас с имитацией хвои (сделанной из негорючего материала), вмонтированными на конструкцию искусственными еловыми лапами со светодиодами. За счет их работы на поверхности ели появляются необычайно красивые разноцветные фигуры, орнаменты и надписи. Такая современная, но нелесная красавица, вся переливается светом, сверкает, и все это под музыку. Конструкция – готовый праздник. Традиционно возле ели будет возведен детский ледовый городок со скульптурами Деда Мороза, Снегурочки с символом 2022 года по восточному гороскопу – Тигром. Будут и сказочные персонажи, лабиринты и горки для детей разных возрастов, светодиодные арт-объекты. Все это снежное царство украсят светом иллюминаций.

В администрации района состоялось совещание по вопросам подготовки к новогодним мероприятиям, где обсудили концепцию праздника. Что же ждет калининцев в зимние каникулы? Будут организованы пять площадок в Максимовке, Шакше, Князево и на других отдаленных территориях. Силами управляющих компаний елки установят во дворах, а также зальют хоккейные коробки.

Пока главная районная новогодняя площадка готовится, мы опросили горожан, чтобы узнать, как они относятся к праздничному нововведению.

- Я рада, что будет искусственная ель, - говорит жительница улицы Первомайской Тамара Васильева, - много лет здесь живу, всегда на Новый год привозили живое дерево из дальнего района республики. Обязательно очень высокое и пушистое. Красота, одним словом. Но я всегда про себя жалела его и думала, что ради двух недель праздника сгубили ель, которая бы еще росла и росла. А пиксельная, мне кажется, будет даже красивее и подарит не меньше радости. Ведь самое главное на празднике – настроение.

- Мы конечно, не ожидали, что этот Новый год подарит нам такой сюрприз, - делится впечатлением студентка Рашида Гараева. - Думаю, что искусственная ель это в духе времени. Мы все болеем душой за природу и ее сохранение. Рукотворная красота тоже радует. Наши природные ресурсы не бесконечны, любоваться живой елочкой надо в лесу, а не на праздничной площади перед дворцом культуры.

Виктория ИВАНОВА.