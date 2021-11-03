Сработали оперативно

В ночь на 12 ноября в одной из квартир дома № 52/1 по проспекту Октября произошла аварийная утечка по стояку центрального отопления. Сообщение о том, что в доме нет тепла, сразу попало в системы Центра управления республикой. О проблеме написала уфимка Наталия Дятлова: «Разъясните, пожалуйста, на каком основании ЖЭУ среди отопительного сезона сливает воду из батарей? Ремонт теплотрассы должны были сделать летом. Требуем разобраться».

Такие ситуации ЦУР берет под особый контроль.

Аварийную утечку сотрудники ЖЭУ-15 временно устранили, установив хомут. А на следующий день, 12 ноября, заменили участок трубопровода в стояке и отопление в доме запустили.

Как выяснилось, для проведения таких работ в системе отопления необходимо слить воду из труб. Диспетчерская Советского района информировала жителей дома о ситуации.

В этот же день произошла авария на трубопроводе наружных тепловых сетей ООО «БашРТС», который проходит через дом. Всего 19 жилых зданий и два предприятия по четной стороне проспекта Октября, улицам 50 лет СССР, Комсомольской и Тихорецкой остались без тепла. Как пояснили в мэрии, причиной стало повреждение теплоносителя (утечка) на обратном трубопроводе диаметром 150 мм.

К 19.00 часам 12 ноября сотрудники БашРТС устранили утечку на участке между домами № 42 и № 54 по проспекту Октября. В ночь 13 ноября работы полностью завершили, отопление запустили.