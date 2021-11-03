Добро пожаловаться

«Кому-то кажется, что соцсети - неважно. Но иногда это самый быстрый способ прокричать, протрубить о проблеме. Для нас, ЦУР Башкортостан, соцсети - рабочий инструмент. Например, с 1 октября по 9 ноября через соцсети в нашу систему «Инцидент-менеджмент» поступило 20 905 обращений, через Платформу обратной связи - 32 690», - говорит команда ЦУР.

На что жалуются люди? По анализу обращений в первую пятерку прочно вошли здравоохранение, ЖКХ, коронавирус, дороги, благоустройство.

В ноябре исполнилось три года, как Центр управления республикой появился в Башкортостане. Напомним, он идеологически состоит из трех блоков. Первый - социальных коммуникаций, куда стекаются обращения. Сначала их фиксируют роботизированные системы «Инцидент- менеджмент» и платформа обратной связи (ПОС). И уже потом каждое сообщение, как его называют «инцидент», обрабатывают специалисты через коллег в министерствах, ведомствах, администрациях городов и районов. На основании обращений формируется интерактивная тепловая карта региона. Она наглядная - видно, сколько обращений, какие темы «фонят», как они решаются.

- Аналитическая экономика - ноу-хау Башкортостана, ни в одном ЦУРе в России такого нет. Здесь не просто собираются и инициируются решения, но и анализируются эти сигналы, - рассказала руководитель Центра Елена Прочаковская. - Глубокий анализ обращений помогает в работе муниципальным и республиканским органам власти. Когда есть картина в целом, становится понятнее, где и какие нужно принять решения. Чтобы не одно обращение отработать и забыть, а искоренить проблему в целом. Где-то нужно усилить жилищное строительство, а где-то подтолкнуть проектирование школ и детских садов. А где-то и отказать жителям, такое тоже бывает. Если в деревне, предположим, 20 детишек, целесообразнее их возить в соседнюю школу, чем строить свою.

Третий блок - информационный. С его помощью рассказывают, как работают Центр управления республикой, районы, министерства, кому помогли и что нужно делать, чтобы эту помощь получить.

- Очень гордимся тем, что у нас есть свои социологи. Опросы, социсследования и мониторинг общественного мнения на многое открывает глаза, помогает в работе. Так, недавний онлайн-опрос о реализации мусорной реформы показал, что большинство жителей готовы сортировать мусор, но при условии, что на площадках установят контейнеры для раздельного сбора и будут системно вывозить его. Они есть только у 14% опрошенных, - отметила Елена Анатольевна.

Приложение «ТКО - Башкортостан» - совместный продукт с Минцифры и Минэкологией. Благодаря ему контроль над вывозом мусора ежедневный. Всего же в ЦУР интегрировано 18 информационных систем. Две из них федеральные, «Инцидент-менеджмент» и ПОС, остальные - дело рук специалистов Минцифры РБ. Планов у команды много, как и текущей работы. Но они считают ее по-настоящему интересной и важной.

Борис ЗИНОВ.