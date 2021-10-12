Долгожданный сквер

В преддверии Дня Республики в новом сквере вблизи домов по улице Степана Злобина, 22/1а и 22/1б прошли праздник двора и субботник.

В акции приняли участие сотрудники районной администрации, МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Советского района», а также управляющих компаний и жители близлежащих домов. Общими усилиями здесь убрали мусор, навели порядок и высадили 200 кустарников жимолости. Это уже второй этап работ по озеленению. Ранее было высажено около 150 кустарников.

Хорошая погода, концертная программа от центра досуга детей и подростков «Тамыр» создали отличное настроение для всех участников акции. Было организовано чаепитие, всех желающих угощали пловом. На субботник горожане пришли целыми семьями.

- Получили настоящее удовольствие: помогли убраться и высадили кустарники, а заодно пообщались с соседями. Побольше бы таких праздников, - делились впечатлениями жители.

Новый сквер на улице Злобина обустраивается в рамках проекта «Реальные дела». Еще совсем недавно на этом месте был обычный пустырь. Сами уфимцы вышли с инициативой заложить здесь сквер. Дело в том, что поблизости плотная жилая застройка, при этом нет ни парка, ни зоны отдыха, где можно прогуляться или посидеть в тени деревьев. На встрече с депутатом Госсобрания - Курултая РБ Салаватом Хусаиновым активисты 15-ти близлежащих многоэтажек озвучили свою идею. И тогда было принято решение облагородить этот зеленый уголок.

В центре нового сквера местная достопримечательность – памятник мирному времени, установленный в начале 90-х годов. На обелиске высечены строки из стихотворения Алексея Суркова «Песня сердца».

- К сожалению, не знаем, кто был автором и инициатором памятника и почему выбрали именно это место, - говорят местные старожилы.

Фундамент памятника оказался очень надежным и хорошо сохранился, поэтому рабочие лишь привели в порядок внешний вид.

- Сквер станет местом притяжения жителей окрестных многоэтажек по улицам Степана Злобина, Губайдуллина, Обской. Были проведены общественные обсуждения, в которых принимали участие председатели и члены общественных советов домов. То есть первоначально посоветовались с жителями, что они хотели бы видеть на этом месте, как это должно выглядеть, - рассказал председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Советского района Уфы Венер Курбанов.

Сегодня уже появились тротуарные дорожки, установлено современное освещение – 4 основные опоры и 6 декоративных светильников, заложены кабель-каналы под систему видеонаблюдения, завезли чернозем. В ближайшее время планируется установить скамейки и многофункциональную площадку с резиновым покрытием.

- Это будет нестандартный игровой комплекс (таковых немало в шаговой доступности на Злобина, на Губайдуллина, 11). Появятся тематические лабиринты, оборудование для так называемых напольных игр. А зимой зальют каток. Таким образом площадка станет активно эксплуатироваться круглогодично, - поясняет Венер Вильевич.

Кстати, в школе №110, что находится поблизости, с радостью восприняли новость о катке, педагоги намерены обучать учеников кататься на коньках.

Альфия ИБРАГИМОВА.