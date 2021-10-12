Все в ваших руках

В районе в этом году успешно реализуется Программа поддержки местных инициатив. О том, как она помогает решать застарелые проблемы, рассказывает начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации района Евгений Беляев.

- Какие проекты сейчас реализуются под вашим контролем?

- На отдаленных территориях - три. В селе Вотикеево завершилось асфальтирование участка дороги, чего жители очень долго ждали. В Аркауле отсыпали щебнем подъездную дорогу и большую часть в самой деревне. В Старых Турбаслах также уложили щебенку сразу на двух улицах - Мугатарова и Радужной.

- Что нужно для того, чтобы вступить в программу?

- В первую очередь, инициатива и желание граждан. На предварительной сходке люди решают, что нужно сделать - уличное освещение или ощебенение, ремонт дороги, может быть коммуникации, детские площадки. Потом путем голосования выбирается один. В итоговом протоколе обговаривается финансовое соучастие граждн. Это одно из обязательных условий, вложить в проект необходимо от 5 до 15% своих средств. После этого заявка отправляется на конкурс, где ее рассматривают на уровне республики.

- С какими трудностями сталкиваетесь?

- Подать заявку не сложно, но люди тяжело на это идут. Не потому, что не хотят участвовать, а просто не верят в результат. Недовольство проявляется, когда дело касается софинансирования.

Хочу отметить жителей Аркаула, в котором всего 30 домов, из них постоянно проживают в 23. И то люди нашли возможность принять участие в программе, внести свой вклад в благоустройство деревни.

Практика показывает, что одного желания недостаточно. Нужны инициативные, активные люди, которые будут вести остальных за собой, готовые помогать не словом, а делом. Тогда и результат получается хороший.

Надо еще взять во внимание и то, что жив еще застарелый менталитет, когда люди не хотят перестраиваться, думают «мне все должно государство». Или «у меня во дворе хорошо, а что дальше, меня не касается». Это верно, что администрация должна делать дороги и освещение, но ведь это огромный объем. Взять ту же улицу Радужную – окраину поселка Старые Турбаслы. Когда руки до нее дойдут? Вот жители и взяли решение проблемы в свои руки.

В этом огромное преимущество ППМИ. Программа дает гражданам возможность осознать свою ответственность за место, в котором они живут, и проявить инициативу. И я это вижу на деле. Когда начинаются работы, люди контролируют процесс, активно интересуются. Говорят, мы же вложились, значит, имеем право. Ведь это для нас же делают.

- Евгений Алексеевич, у вас, наверное, накопился большой опыт общения с людьми?

- У меня восемь населенных пунктов. С 2014 года я возглавляю отдел по работе с отдаленными территориями.

Запомнился первый объект по ППМИ - освещение улицы в селе Вотикеево. Жители ждали этого давно. И тут появилась программа, которая давала реальную возможность решить проблему. В начале лета на сходе граждан рассказал про нее впервые. Столкнулся с недоверием. Пришлось провести несколько встреч и только осенью состоялось предварительное собрание, после чего вышли на протокол. А уж когда приехали монтировать освещение, народ понял, что механизм действительно работает.

Несмотря на то, что приходится слышать порой и обидные слова, общение с людьми для меня не рутина, а приятная часть работы.

- Какие планы по ППМИ?

- Хотелось бы сделать как можно больше. Ощебенить дороги, провести освещение, воду. Может быть, сделать дорогу в Никольске, за которую уже принимались несколько лет назад, но в итоге жители отказались. Есть планы отсыпать щебнем еще две улицы в Старых Турбаслах и ряд улиц в Тимашево. Но все зависит от самих людей, от их активной гражданской позиции.

Алина Дмитриева.

На фото:

Благодаря ППМИ ощебенили дорогу в деревне Вотикеево.