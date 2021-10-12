Трасса здоровья

В столице республики протестировали часть маршрута по тропе «Уфимское ожерелье»: прошел велопробег и посадка саженцев.

Велосипедисты встретились неподалеку от Южного автовокзала, откуда и пролегал их маршрут в 4 километра до парка имени Мажита Гафури. Таким образом они протестировали участок маршрута тропы «Уфимское ожерелье», который коммунальные службы района проложили в этом сезоне. Напомним, что главная идея проекта - создание комфортной пешеходной тропы, охватывающей всю береговую линию Уфимского полуострова. Эта концепция подразумевает развитие малых благоустроенных маршрутов районного масштаба, которые имеют соприкосновение с основной большой тропой.



- В этом году отремонтировали участок от Южного автовокзала до парка Гафури, - пояснил первый заместитель главы администрации района Раиль Мирхайдаров.



По словам координатора проекта «Уфимское ожерелье» Анвара Байкова, по трассе уже достаточно комфортно передвигаться. На середине пути велосипедисты также приняли участие в акции по посадке саженцев на улице Парковой.



- Люблю попадать «с корабля на бал», поэтому с удовольствием сначала прокатился на велосипеде, а потом зарядился бодростью в экологической акции, - поделился Байков. - Сажать деревья мне не впервой. Что не только приносит пользу окружающей среде, но и доставляет нам удовольствие, поскольку здесь можно вдоволь пообщаться со своими единомышленниками!



Чтобы кустарники прижились и благополучно росли, высаживать их нужно по всем правилам. Своим экспертным мнением с участниками акции поделилась кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического сада Мария Лебедева.



- Мы создали своего рода «зеленые ворота» в «Уфимское ожерелье». Посадили декоративную яблоню с белыми и розовыми цветами, спирею серую, а также дерен с уникальными красными прутьями, которые будут украшать полюбившийся маршрут даже зимой. Наша задача - всем вместе заботиться о саженцах и ухаживать за ними, - сказала она.



Наряду с велосипедистами, в посадке приняли участие представители Центра местной активности, АНО «Чистая Уфа» и неравнодушные жители района.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото пресс-службы района.