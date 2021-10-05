Взят и 100-летний рубеж

Утро во дворе многоэтажки по Айской выдалось необычным. Под звуки марша военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии имени Шаймуратова пронесли Знамя Победы, а за колонной проехала легендарная «полуторка» – воссозданный военный грузовик ГАЗ-АА. И все это - в честь 100-летия ветерана Великой Отечественной войны Григория Соловьева.

Глаза артистов обращены к одному зрителю, живущему на третьем этаже. Парад, который устроила в его честь администрация Советского района города, Григорий Иванович встречал стоя. Пока шел концерт так ни разу и не присел. Это в свои-то 100 лет. Но признается, что никакими секретами долголетия не владеет.

Полковник Григорий Соловьев - живая легенда. Несмотря на преклонный возраст, он всегда с удовольствием встречает гостей. Его грудь украшает множество боевых медалей, а сам он рассказывает истории военного времени.

Как и многих, война застала его в расцвете сил: 20-летним юношей он отправился на фронт. И сразу попал в самое пекло – принимал активное участие в битве за Москву в 1941 году. Управлял противотанковой «сорокапяткой». Это когда каждый бой как неравная дуэль между надвигающейся армадой и готовыми стоять на смерть пушками с броней не толще 4 миллиметров.

- Бои за столицу были очень тяжелыми. Мы вывели из строя много вражеской бронетехники, во многом поэтому я был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Потом кровопролитное сражение на Курской дуге, освобождение Киева. Карпаты, Венгрия, Чехословакия, Австрия.… Все 1418 дней войны мы прошли, что называется, пешочком, - вспоминает ветеран.

Он был дважды ранен. А после третьего проходил лечение в госпиталях.

- Нам сообщили, что война кончилась и подписана капитуляция. Но у нас еще бои шли. Я не помню особого ликования, радости. Тогда мы говорили: «Может, останемся в живых», - говорит Григорий Иванович.

И он остался жив. Демобилизовался в 1946-м году. А спустя 3 года уроженец Рыбинска приехал в Уфу. Именно сюда в начале войны были эвакуированы младшая сестра и мама Григория Ивановича. Так Башкирия стала родиной.

А он решил служить искусству: поступил в культпросветучилище. Говорит, что тяга к прекрасному была у него всегда. В послевоенные годы работал директором Клуба железнодорожников. С 1962-1974 годы руководил клубом «Спутник» и Дворцом культуры «Юбилейный». На заслуженный отдых ушел из Уфимского цирка, где работал заместителем директора. ⠀

Супруги Григорий и Фатыма неразлучны уже 35 лет. Об одном жалеют, что встретились поздновато. Григорию Ивановичу шел уже седьмой десяток, когда он работал руководителем маршрута на туристическом теплоходе. И однажды том же отдыхала Фатыма Ахметовна. На берег оба сходили уже влюбленными. Сейчас она стала для него главной опорой и помощницей. Именно она помогла ветерану пережить два инфаркта и три инсульта.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова поздравила ветерана:

- Знаете, что меня поразило в нашем юбиляре? Выправка и чувство юмора. Григорий Иванович много читает, они с супругой выписывают массу газет и журналов. Дома много книг, очень чисто и уютно. Они в курсе всего, что происходит в мире и нашей стране, телевизионные новостные программы - обязательны к просмотру… Чего бы вам хотелось, спрашиваю. Общения не хватает, отвечают… Подумала, надо почаще заезжать и подпитываться мудростью, - отметила Ленара Хакимовна.

Депутат Госсобрания - Курултая РБ Салават Хусаинов также поздравил Григория Ивановича со 100-летием.

- Нас с ним связывает многолетняя дружба. Когда я работал председателем Совета ветеранов Советского района, он был грозным руководителем ревизионной комиссии. Вся деятельность организации была под его неусыпным бдительным оком. Он и сейчас остается в строю, живо интересуется всеми новостями, - отметил депутат Госсобрания - Курултая РБ Валерий Шарипов.

- От имени администрации района и всех коллег поздравляю со 100-летием. Это значительное событие для всех нас и для ветеранов города, и для молодого поколения, для которого вы служите примером. Желаем одного – крепкого башкирского здоровья, - поздравила ветерана заместитель главы района Ольга Ижбульдина.

Альфия ИБРАГИМОВА.