Непейцевский дендропарк: Вчера, Сегодня. Завтра?

Не просто так поставлен знак вопроса в конце заглавия. Заходя в дендрарий, хочется все время задавать вопросы. Почему о нем забыли?

На них отвечает директор МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» Оксана Кудринская, руководитель грантового проекта «Социально-образовательное пространство «Непейцевский дендрарий».

- Давайте будем по порядку действовать. Девиз нашего центра: «Мысли – глобально, действуй - локально». Вот так, от субботника к субботнику, от занятия к занятию, будет преображаться дендрарий, превращаясь в социально-образовательное пространство. Конечно, если возьмемся все вместе, - говорит Оксана Михайловна.

- Что представляет собой этот проект?

- Немногие знают, что дендропарк - памятник природы, он был заложен еще в IХI веке. 200 лет назад эта земля принадлежала Осипу Непейцеву, который в 1811 году стал заниматься облагораживанием своих владений, посадками редких деревьев и кустарников, привозимых со всего света. Затем эта местность перешла к педагогу, директору училищ Оренбургской губернии, депутату городской думы, статскому советнику и почетному гражданину Уфы И. В. Базилеву. Как дендропарк учрежден 17 августа 1965 года.

Вот очень короткая историческая справка из работы Ивана Невоструева, выпускника лицея №62. Именно Иван стал автором проекта реорганизации дендропарка. Его брат Андрей также занимался этой темой, и его исследовательская работа стала призовой в городском конкурсе «Урбанист-эколог».

- А что сегодня здесь происходит? Я вижу ребят с лопатами и растениями.

- Сегодня заложена первая клумба из многолетников при входе в парк. Таким образом мы хотим предотвратить появление мусорных свалок. Обидно, что у нас в городе есть уникальное место, но никого мы сюда привести не можем: слишком здесь неухоженно. Поэтому объявляем войну мусору и убогости и начинаем проект по превращению дендропарка в территорию добра, здоровья, экологии в самом широком смысле!

- Как у вас это все получится?

- Азалия, а давайте спросим об этом у прохожих.

- Мы с внуком гуляем здесь каждый день. Вообще, я из Стерлитамака приехала погостить, и удивлена: такой парк в запустении. Хорошо, школьники взялись за дело! Эта клумба из многолетников, которую сделали ребята, очень к месту, - ответила проходившая мимо бабушка с внуком.

- Оксана Михайловна, у вас есть программа действий?

- Целый план: в ближайшее время мы хотим установить предупреждающие таблички «Не разводить костер!», «Выброс строительного мусора запрещен!», «Не мусорить!». На ограждении возле сохранившихся реликтовых деревьев поставить таблички с указанием научных данных. На следующие субботники планируем пригласить жителей микрорайона и студентов БГПУ им. М. Акмуллы. Конечно, если не помешает эпидемиологическая обстановка.

- А работы будут только осенью?

- Конечно, нет! И зимой, и весной, и летом! Будет еще много интересного.

- Большое спасибо за интервью.

Я много узнала о Непейцевском дендропарке. И теперь я верю, что в будущем его ждут только светлые дни. Он действительно заслуживает стать территорией экологии и добра! Потому что в моем понимании - это синонимы.

Азалия Сагадеева, волонтер группы

«Ландшафтный дизайн» МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко».