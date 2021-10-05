За здоровьем идем в парк

Под шелест желтых осенних листьев и ретромелодий прошла в парке «Волна» открытая тренировка по скандинавской ходьбе. Такой подарок к Международному дню пожилых людей подготовили участники клуба «Твой ход» и администрация района.

«Выйди на крылечко, ты мое сердечко...» – доносится до боли знакомая мелодия, зазывая на универсальную спортивную площадку, где каждого гостя встречает улыбчивая и энергичная Надежда Васильева.

- Песня как бальзам на душу, мы все здесь крепко подружились, – говорят участники клуба и с ходу начинают повторять движения за инструктором. Приходят в одиночку и парами. Тем, кто не принес палки, и новичкам инвентарь на время предоставляют организаторы.

Предпраздничная программа прошла на позитивной ноте. Собрались засветло, а разошлись только при свете фонарей. Душевному подъему сопутствовала и погода.

– Во время тренировок мы часто прибегаем к играм, однако это не должно умалять наше увлечение. В последние годы оно только прогрессирует, и северная ходьба стала новым видом в дисциплине спортивного туризма, – продолжает инструктор.

Состав участников клуба самый разнообразный. Молодежь, спортсмены, пенсионеры – всех их объединяет желание укрепить свое здоровье. А начинать, конечно же, нужно с освоения техники.

76-летняя Идея Бейгул заниматься начала самостоятельно, получив на Новый год палки в подарок от дочери.

- Я кругами ходила вокруг своего дома, как учили на лыжной подготовке, а придя сюда, узнала, что все делала неправильно. Теперь уже пятый год занимаюсь с инструктором, и боли в ногах беспокоят все реже. У нас очень хороший тренер. Надя чувствует настроение каждого, и, заметив неладное, обязательно поддержит, даст нужные советы. Нагрузку определяет посильную, я чаще всего гуляю медленным шагом в хвойной роще, – делится Идея Ивановна.

– Также нужно подобрать правильную обувь и палки. У меня они телескопические, их можно отрегулировать под любой рост, – добавляет Людмила Гаврилова.

Она в прошлом инженер-конструктор, многие годы просидела за компьютером, а теперь наверстывает упущенное. В рамках проекта «Твой ход к башкирскому долголетию» прошла обучение на инструктора. Участвует в республиканских и всероссийских фестивалях и соревнованиях.

Занятия в «Волне» проходят на протяжении пяти лет. Людей, идущих с палками по тенистым аллеям парка, можно встретить в понедельник и пятницу в 9.00, а в среду в 19.00.

- Много народу прошло через наше объединение, однако мы хотим, чтобы с северной ходьбой познакомились еще больше горожан. Поскольку это не просто приятное времяпрепровождение, а реальная возможность укрепить иммунитет. Мы практически всю пандемию провели на природе, если не считать периода жестких ограничений, зато не болели коронавирусом и простудой, – говорит Надежда Петровна.

Присоединиться к тренировкам могут все желающие, предварительно позвонив по номеру: +7-905-007-82-16. В стандартную программу входят развивающие упражнения, 3-4 километра ходьбы и заминка. Тех, кто готов к длительным прогулкам, приглашают пройти до берега Белой и подышать речным воздухом.

Мария НИКОЛАЕВА.