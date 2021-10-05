1 октября для Галины Ивановны Москалевой – двойной праздник. В этот день она отмечает не только День пожилых людей, но и день рождения. С 90-летним юбилеем жительницу блокадного Ленинграда поздравил глава администрации района Илвир Нурдавлятов.

- Войну встретила еще ребенком 10 лет, детские годы прошли в страшном голоде: порой за целый день выпивали только глоток воды, - вспоминает Галина Ивановна.

С началом Великой Отечественной войны ее отца эвакуировали в Уфу для работы на заводе № 210 имени Кирова. Семья осталась в Ленинграде, так как родился брат, который впоследствии в возрасте 10 месяцев умер. Также в Ленинграде похоронены дядя, тетя, дедушка, бабушка.

Мама уходила на работу, а маленькая Галя вместе с двоюродным братом добывали воду из полыньи, тушили бомбы-«зажигалки». Вместе с санитарками помогали отвозить на санках умерших соседей к месту захоронения. Наконец, в 1943 году семья воссоединилась с отцом, переехав из Ленинграда в столицу Башкирии.

- Мы с мамой почти не говорили о тех страшных днях блокады. «Не вспоминай», коротко бросала она, если замечала неладное, - говорит ветеран. – Но первое время от таких мыслей было трудно избавиться. Например, вижу, как строители разложили столярный клей и вспоминаю, как мы его варили с лавровым листом.

Окончив вечернюю школу, Галина Ивановна устроилась на завод им. Кирова и проработала там целых 40 лет. За самоотверженный труд, высокие производственные показатели награждена орденом «Знак почета». На протяжении трудовой деятельности Галина Москалева избиралась депутатом разного административного уровня и, как говорили коллеги, была всегда активным общественным деятелем, жила жизнью завода. После выхода на пенсию долгие годы состояла в Совете ветеранов завода.

С будущим мужем Галина познакомилась еще подростком – отец девочки и его дядя вместе работали и дружили. Родом он был из Рыбинска, потерял родителей и попал в детский дом. К счастью, Валентина разыскал родной дядя и взял его под свою опеку. Вместе с супругой они воспитали сына и дочь. Так сложилось, что сейчас Галина Ивановна проживает на одной лестничной площадке с семьей дочери и уже нянчится с четырьмя правнуками.

Зиля БАДРИЕВА.