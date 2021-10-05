«Проблемы решаем на месте!»

«Ухтомского, 11, где горячая вода?», «На Островского, 16 отключили отопление, а счета принесут – мало не покажется!», «Почему вода ржавая и грязная? И посуду не помыть»…

Даже не читая прикрепленные посты и не обращая внимания на комментарии ниже, в воскресенье в 10 утра во всех социальных сетях района жители задавались подобными вопросами.

Как оказалось, на распределительном пункте электроэнергии РП-302 по улице Дагестанской, 21 произошло возгорание. По этой причине отключили электричество в насосной станции районного водопровода «Уфаводоканала» на Магистральной, 1. В многоквартирных домах снизился напор холодной и горячей воды, а в некоторых его и вовсе не было.

Даже за небольшой промежуток времени горожане начали писать обращения на официальной странице главы с вопросами.

Хотя возгорание было ликвидировано быстро, большая часть домов осталась без отопления на неопределенный срок. Глава администрации района Айдар Базгудинов незамедлительно прибыл на место, общался с рабочими и жителями, держал в курсе и тех, кто обращался онлайн.

«Все инженеры обслуживающих организаций, представители ресурсоснабжающей компании на месте, работы идут. Подача воды и электричества возобновится в кратчайшие сроки. Но, если возникнет необходимость, организуем пункты подачи технической воды», – написал он в социальных сетях.

И около двух часов дня в социальных сетях начали появляться посты: «Спасибо огромное, что приходите к нам на помощь, когда без нее не обойтись!», «Ох, пошла вода горячая!..», «Спасибо, стало тепло!», «Оперативно сработали».

– Отсиживаясь в кабинете, невозможно добиться результата, – считает Айдар Рафаилович и в плотном графике встреч и совещаний всегда находит время посетить предприятия, встретиться с жителями, решить вопросы, возникшие проблемы непосредственно на месте.

Так, например, на прошлой неделе в День пожилых людей он вместе с председателем городского Совета Маратом Васимовым побывал в Совете ветеранов. Дружеская встреча за кружкой чая с выпечкой прошла в непринужденной почти домашней обстановке. Ветераны рассказали о дальнейших планах Совета, задавали интересующие их вопросы, а представители власти в свою очередь обещали помочь в рамках своих возможностей и полномочий.

Алина ГАРИПОВА.