Двор мечты

В столице республики продолжается благоустройство дворов в рамках реализации программы «Башкирские дворики». В Советском районе в этом году обновляются три двора, которые объединяют 14 домов. И на сегодня работы завершились в одном из них - по улице 50 лет СССР, 2, Зорге, 40, 40/1. По столь знаменательному для местных жителей событию был организован Праздник двора.

- Это особенное мероприятие. Раньше все мы знали своих соседей, ходили друг к другу в гости. Сейчас зачастую мы даже не ведаем, кто живет в соседней квартире. Такие праздники сближают, дарят теплую атмосферу. Поздравляю жителей с этим событием и желаю быть дружными, беречь родной двор, общими силами создавать в нем красоту и уют! - обратился глава районной администрации Рустем Рахматуллин.

Уфимцы с удовольствием приняли участие во флешмобе, конкурсе рисунков «Я люблю свой двор», посмотрели концерт. В завершение всех ждали угощения – плов и чай со сладостями.

- Праздник – прекрасный. Но особенно приятно видеть современный яркий двор с детской и спортивной площадками, удобными парковками, газонами и молодыми саженцами елей, - признавались жители окрестных домов.

Не может нарадоваться и активист инициативной группы Ирина Баркова из дома по Зорге, 40. Она живет здесь с самого рождения и признается, что придомовая территория давно требовала ремонта:

- С 2018 года мы ходили на приемы к чиновникам, писали обращения. К счастью, дело сдвинулось с мертвой точки, и мы попали в программу «Башкирские дворики».

Работы на этом масштабном объекте начались в мае. Но подрядчикам пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Дело в том, что несколько лет назад между домами и детским садом были снесены металлические гаражи. И жильцы приняли решение задействовать заброшенный пустырь.

- Но когда начали проводить асфальтирование, то выяснилось, что не совсем основательно засыпаны смотровые ямы и погреба, оставшиеся после сноса гаражей. Пришлось расчищать этот участок и засыпать по новой, - рассказывает Ирина Баркова.

Сказался на сроках реконструкции двора и капремонт инженерных коммуникаций. Компания «БашРТС» провела замену труб.

- Несмотря на то, что перечень утвержден, каждый объект требует индивидуального подхода с учетом особенностей местоположения и состояния придомовой территории, - отметили сотрудники подрядной организации.

Во время реконструкции жильцы были в постоянном контакте с бригадами рабочих, старшие по домам контролировали качество работ.

Также наряду с асфальтировкой тротуаров и проезжей части установили удобные скамейки, урны и систему видеонаблюдения

- А какое освещение теперь в нашем дворе – современное и яркое. По городу так фонари не светят, как у нас. Мы уже посадили деревья, еще планируем - во время акции «Зеленая Башкирия», - наперебой делились впечатлениями жильцы.

В архиве активистов остались фотографии, каким двор был до ремонта. Глядя на снимки «до и после», становится понятно, что разница просто колоссальная.

- Раньше были одни колдобины – сложно проехать на машине, измучились мамы с колясками, пожилые люди. А детей во дворе много, теперь стали приходить и со всей округи. Приходится следить за порядком, чтобы красоту сохранить.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка

На данный момент работы в рамках программы «Башкирские дворики» в Советском районе ведутся во дворах по улице 50-летия Октября, 4, 6/8, Пархоменко, 97, 99, Революционная, 97, 97/99, 99, и по улице Бессонова 24, 26, 28, 28/1.