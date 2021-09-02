За УЖХ будут наблюдать

В этом году во всех районах города появились наблюдательные советы. Для чего они созданы, что будет в центре их внимания – об этом наша беседа с председателем орджоникидзевского НС Юрием Пиденко.

- Такой совет не обладает правами юрлица, не подлежит государственной регистрации, а является совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие собственников МКД с управляющей организацией. Он рассматривает наиболее актуальные вопросы и проблемы в сфере управления многоквартирным домом, затрагивающие интересы большинства.

- Что уже сделано?

- Проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, отчеты доведены до председателей советов МКД.

- Что выявили проверки?

- Одна из проблем – размер платы за содержание жилого помещения. Есть ряд домов, где плата не позволяет в полной мере и качественно выполнять установленный перечень минимальных работ, необходимых для надлежащего содержания общедомового имущества. Существует проблема обслуживания ветхих, 2-3-этажных домов, инженерные сети которых сильно изношены и требуют больших вложений для их обслуживания и ремонта, что не по силам собственникам, так в этих домах проживают жители с низкими доходами. Кроме того, имеются долги по статье «Содержание». Поэтому приходится привлекать средства более благоустроенных многоэтажек. Недофинансирование не позволяет ликвидировать кадровый дефицит, привлекать квалифицированных специалистов. Как следствие – довольно низкое качество выполняемых работ, срывы нормативных сроков проведения оперативных мероприятий.

Решение этой проблемы требует прозрачности и экономической обоснованности устанавливаемого размера платы. Возражения собственников против нее вызваны отсутствием отчетности по расходованию оплаченных денег, нарушением сроков и объемов выполняемых работ, их качества. В решении этих вопросов наблюдательные советы могут оказать помощь.

Также острой остается проблема «сверхнормативного ОДН», который предъявляется ресурсоснабжающими организациями. Причиной его образования стал ряд факторов: предоставление собственниками недостоверных показаний квартирных счетчиков воды и электричества, несоответствие числа проживающих граждан, утечки при авариях на домовых инженерных сетях. Из-за сверхнормативного ОДН возникает кредиторская задолженность, которую ресурсники взыскивают через Арбитражный суд РБ. Судебные приставы накладывают аресты на расчетные счета УК, что ведет к нарушению их нормальной работы. Поэтому назрела необходимость внесения изменений в законодательство, которые исключат возможность потребления коммунальных услуг без приборов учета, управляющим организациям надо повысить качество содержания инженерных сетей МКД, а аварийным службам – оперативность ликвидации аварий.

- Какие проблемы существуют в нашем районе?

- Один из важных вопросов, как и во всем городе, – передача ИТП из муниципальной собственности в состав общедомового имущества. Каково же их техническое состояние, источники финансирования и ремонта? Пока никто не знает ответа. Я как председатель наблюдательного совета буду уделять этому вопросу особое внимание.

Другой важный пункт – перевод на коммерческий учет потребления электрической энергии на ОДН. У нас есть дома, в подъездах которых установлены электросчетчики, учитывающие потребление на ОДН, но они почему-то не принимаются на коммерческий учет. Хотя закон требует устанавливать приборы учета на каждый потребляемый коммунальный ресурс.

Хочу обратить внимание, что одной из функций Наблюдательного совета является методическая работа с советами многоквартирных домов. Мы должны организовать обучение вновь избранных председателей МКД.

- Какое будущее у таких советов?

- Мы пока только учимся вырабатывать механизмы, которые позволят более качественно и эффективно вести свою деятельность. Планируем проводить заседание раз в квартал. Отчеты будем доводить до учредителей УК и советов директоров.

Беседовала Светлана ЯНОВА.