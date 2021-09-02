Расти здоровым, малыш!

На базе центра абилитации «Любимый малыш» торжественно распахнула свои двери нейростудия «Баланс здоровья». Это новый проект благотворительного фонда «Особенные дети», где на 500 кв.м расположились залы гидрореабилитации, скалолазания, танцетерапии, сенсорно-динамический зал «Дом Совы», тренажерный зал, студия арт-терапии и многое другое. Идея создания такого пространства принадлежит директору фонда, врачу-неонатологу, кандидату медицинских наук Файрузе Латыповой. Всего за год под ее руководством при поддержке АНК «Башнефть» захламленный подвал превратился в филиал Центра детской абилитации.

В открытии нейростудии приняли участие председатель попечительского совета БФ «Территория женского счастья» Каринэ Хабирова, вице-спикер Госсобрания – Курултая РБ Эльвира Аиткулова, министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, заместитель министра здравоохранения РБ Игорь Засядкин, глава администрации района Сергей Плотников.

- Проблема внедрения абилитации есть не только в республике, она по всей России. Важно, что в Башкортостане на неё обратили такое внимание. Министерство здравоохранения нас поддерживает и даёт возможности развивать это направление и внедрять в общую медицину, - отметила Каринэ Хабирова. - На примере центра «Любимый малыш» можно увидеть систему службы абилитации, которая может быть транслирована в каждую поликлинику, каждый район республики. Здесь нам нужно всем вместе работать, без помощи участников каждого этапа развития системы оказания помощи нам не обойтись.

- С 2018 года мы начали реализовывать сертификаты, когда любая организация, не только государственная, может заниматься реабилитацией. Мы знаем, что все, кто ходит в «Любимый малыш», очень довольны, - пояснила Ленара Иванова.

Эльвира Аиткулова отметила, что в части проведения абилитации для детей есть и поле для законотворчества, так как это понятие не входит в обязательное медицинское страхование:

- Проблема в том, что системе здравоохранения проблематично включить абилитацию в перечень обязательных услуг для поликлиник, государственных медицинских учреждений, - отметила Эльвира Аиткулова. - Поэтому здесь есть над чем работать в законодательном плане как на республиканском, так и федеральном уровне, потому что абилитация очень востребована. К примеру, в центре очередность - до января, и это дети не только из столицы, но и со всей республики.

Трудности в обучении, странное поведение, возбудимость, ранимость ребенка — часто эти и другие особенности связаны с механизмами работы мозга и нервной системы. Малыш рождается с огромным количеством активных нейронов, но они не имеют особого смысла, если между ними не создаются нейронные цепочки.

Центр помогает в организации комплексного лечения детей из групп риска, попавших после рождения в отделения реанимации и интенсивной терапии. Оно направлено на предотвращение развития различных патологий и инвалидности. Здесь имеется самое современное оборудование, например, аппарат, который позволяет с помощью ультразвуковых датчиков отслеживать движения ребенка и преобразовывать их в музыку и изображение. Таким образом идет стимуляция тех участков мозга, которые у ребенка еще не работают. Также есть техника для глубокого исследования мозга ребенка на наличие патологий. Все обустроено по европейской модели абилитации, которая доказала свою эффективность во всем мире. Акцент делается на индивидуальный подход и оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи. На время лечения за каждым ребенком закреплена персональная команда, в которую входят специалисты разных профилей. На всех процедурах присутствуют и обучаются родители, с ними работают психологи, проводятся консультации.

- На протяжении пяти лет мы проводим абилитацию с детьми и видим, что возможности мозга не ограничены, все зависит от того, как с ребенком занимаются, - говорит Файруза Латыпова. - Нейронные связи создаются быстрее, когда идет стимуляция извне, когда ребёнок получает информацию через органы чувств, через кожу, глаза, движение, слух, обоняние. В нейростудии есть для этого все возможности. Занятия здесь доступны как для детей с особенностями развития, так и здоровых ребятишек.

Иван ЗАРОКОВ.

КОРЗИНКА

По информации Ленары Ивановой, на 1 августа 2021 года в регионе проживает 18 111 детей-инвалидов. Это цифра растет каждый месяц, растет и доля детей с нервными и психическими расстройствами. Именно нейростудии и подобные методики очень востребованы.