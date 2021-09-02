Встреча в «Родине»

16 сентября кинотеатр «Родина» на время сменил направленность своей деятельности: в его фойе состоялась встреча «Час детей войны», на которой глава республики Радий Хабиров общался с ветеранами района, получившими статус детей войны.

Закон «О детях войны» был принят по инициативе партии «Единая Россия» Госсобранием РБ весной нынешнего года. Он предусматривает присвоение такого статуса жителям республики, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории республики, с установлением мер социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путёвок в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты. По данным Министерства труда РБ, на территории Кировского района ныне проживает 7500 граждан данной категории.

На встрече Радий Фаритович рассказал, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться серьёзной, принято решение о строительстве ещё одного специализированного госпиталя в Стерлитамаке. Кроме того, в следующем году начнётся проектирование нового комплекса госпиталя ветеранов, так как нынешний на улице Тукаева расположен в старом здании и уже не справляется со своими функциями и количеством пациентов.

Затем глава Башкортостана пообщался с собравшимися в формате вопрос-ответ. На просьбу вернуть парку у Дома Республики имя Александра Матросова он ответил, что сначала надо посоветоваться с жителями, узнать их мнение. И добавил, что к 450-летию Уфы намечено благоустроить все городские парки. Вскоре закончится и реконструкция Советской площади – во второй половине следующего года на ней установят памятник Герою России Минигали Шаймуратову: «В выходные дни мы будем закрывать часть улиц, прилегающих к ней, чтобы у горожан была возможность отдохнуть там всей семьей», – сказал руководитель республики.

На встрече была также поднята находящаяся пока на стадии рассмотрения тема бесплатного проезда в пассажирском транспорте для ветеранов, получивших статус «детей войны». В связи с этим Радий Фаритович напомнил, что в республике реализуется туристический проект «Башкирское долголетие», ориентированный на жителей пожилого возраста – поездки в сопровождении гида-экскурсовода по достопримечательностям республики.

Главе региона задавали также не утратившие остроты вопросы о финансовых пирамидах, о дистанционном обучении школьников и бесплатном дополнительном образовании.

В конце встречи Радий Хабиров принял участие в церемонии вручения удостоверений «Дети войны».

Удостоверения «Дети войны» получили Рафик Гильмиярович Хайдаров, Нурислам Нурлихазиевич Валеев, Аля Александровна Мутракова, Адик Мухитдинович Тажитдинов, Марат Мухарович Утяшев, Валентина Павловна Миронова, Лилия Абдулловна Абсатарова, Виталий Андреевич Бондарев, Луиза Харисовна Малаева.

Анатолий Чечуха.

Фото Риты Ишниязовой.