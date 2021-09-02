Тепло для шакшинцев

С началом отопительного сезона в городе заработали две новые котельные. Одна из них находится в Шакше. Бойлерная небольшая, но вполне справится с подачей тепла в ближайшие жилые дома, школу и детский сад.

В последние годы в Уфе вопросам модернизации инженерных коммуникаций уделяется пристальное внимание. Введение в эксплуатацию новой котельной позволит повысить надежность и эффективность теплоснабжения шакшинцев.

- Необходимость строительства связана с выводом из эксплуатации котельной исправительной колонии №3. Планируется обеспечить теплом в общей сложности более тысячи конечных потребителей. Оснащенность высокотехнолгичным оборудованием позволит повысить энергоэффективность и снизить теплопотери, что в конечном счете отразится на счетах шакшинцев, - отметил заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Мощность новой котельной – 1,5МВт, также установлено три котла. Она полностью автоматизирована. Построена в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы за счет республиканского бюджета. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «СибПромСтрой», а технический надзор осуществлял МУП УИС.

- Мощности котельной позволяют почти вдвое увеличить нынешнее количество потребителей. Режим работы будет контролироваться удаленно. Специальные датчики измеряют температуру наружного воздуха и, основываясь на этих данных, выставляется порядок ее работы, - объяснил заместитель технического директора МУП «УИС» Ирек Гильманов.

Во время строительства были реконструированы и построены тепловые сети. В Шакше заменили 443 п.м труб центрального отопления. Для этого использовались трубы с особой пенополиуретановой технологией, повышающей срок службы до 25-30 лет. А гибкие трубы из сшитого полиэтилена «Изопрофлекс» обеспечат бесперебойную поставку горячей воды потребителям на 50 лет.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.