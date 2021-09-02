Зеленый каркас Новиковки

Руководитель региона организовал в соцсетях опрос горожан, чтобы выяснить, какой парк столицы республики необходимо благоустроить в первую очередь.

Парк Лесоводов попал в число зеленых уголков Уфы, которые обустроят после пожеланий уфимцев и научного сообщества. Парк Лесоводов появился в Уфе на площади 130 гектаров еще в 1966 году. В 1973-м здесь открыли Музей леса. Сегодня территория находится в пользовании Уфимского лесотехнического техникума для научно-исследовательской деятельности. Парк значится во многих туристических маршрутах и даже имеет свой аккаунт в социальных сетях.

В 2014 году здесь впервые провели благоустройство: проложили пешеходные дорожки общей протяжённостью 9 км, установили скамейки, информационные указатели и освещение, организовали автостоянки, мангальную зону, детскую игровую и спортивные площадки. Но прошло семь лет, и сегодня территория нуждается в дальнейшей реконструкции с учётом современных тенденций. Уфимцы просят расширить детскую площадку, потому что существующая не справляется с количеством детей, которые приходят сюда поиграть. Горожане считают, что ее необходимо оборудовать травмобезопасным покрытием.

– Мы сюда обязательно придём с благоустройством, - пообещал Радий Фаритович. - Проконсультируемся с учёными и подготовим проект. Наука в этом случае очень важна, чтобы не нарушить здесь экосистему и сохранить лес. А к самим работам приступим в 2023 году, чтобы через два-три года лесопарк стал любимейшим местом уфимцев и гостей города.

Глава РБ отметил, что вольерное хозяйство не меняется уже много лет.

- Я приходил в этот зоопарк ещё студентом первого курса, и с тех пор здесь ничего не изменилось. Поэтому нужно его расширять, создать комфортные условия для животных и для посетителей.

Свое мнение по благоустройству парка озвучил известный архитектор Леонид Дубинский:

- Создали неплохой парк. Он пользуется популярностью у горожан. Спортсмены, молодые люди и старые, с детьми гуляют в нем с утра и до позднего вечера. Но! Не все площадки и дорожки ухожены, много мусора, а по вечерам отсутствует освещение. Хорошее дело надо поддерживать. Профессионализм, финансирование, неформальный подход – вот главные составляющие этого важного для города вопроса.

Институт развития городов Башкортостана ранее проводил проектный семинар с жителями близлежащих домов.

- От горожан был запрос о понятной навигации, туалетах, чистой, убранной территории и общей ухоженности парка. Кроме того, отмечено, что сейчас это единственный лесопарк в городе, который очень важен как часть зеленого каркаса Уфы, - сообщила председатель комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию Общественной палаты Башкирии Алия Айсина. - Очень важно прислушиваться к мнению общественности и оставить лесопарковую зону для прогулок горожан. Чтобы был тихий парк без аттракционов и сильных изменений, потому что это наше достояние и фишка Уфы.

Рамиль АХТЯМОВ.